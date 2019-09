Inapropiado usar encuesta para elegir dirigencia de Morena: militante

Luis Enrique Cadena García, secretario de organización de Morena en Hidalgo, dijo que no es idóneo usar el método de encuesta para elegir las dirigencias nacional y estatal, como lo propuso la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky.

“Para mí la manera más sana de continuar con el proceso de renovación es seguir lo que indica la convocatoria; es decir, que se realicen las siete asambleas distritales y sacar 70 consejeros, que a su vez elegirán el nuevo comité estatal”.

Este lunes, luego de participar en la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, Yeidckol Polevnsky informó que la convocatoria para elegir las dirigencias nacional y estatales, deberá tener un “addendum” en el que se establezca la encuesta como método de elección.

No estoy de acuerdo que se lleve a cabo de esa manera la elección, pues no se conoce bien el método, a quiénes se van a encuestar, en qué tiempo y quiénes son los que van a poder participar”, dijo el morenista.

Sin embargo, dijo que esperarán lo que determinen en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para establecer el addendum “y ver si es una propuesta viable y el método”, agregó.

NO PREVÉN SANCIONES A DIPUTADOS

Respecto a la votación dispar de diputados locales de Morena que hubo la semana pasada durante la aprobación de la Reforma Electoral de Hidalgo, Luis Enrique Cadena dijo que no habrá sanciones.

En el tema de reducir de tres a dos por ciento el respaldo necesario a través de firmas para obtener una candidatura independiente, de los 17 diputados locales de Morena, siete votaron en forma dispar, es decir, en contra o abstención.

Enrique Cadena señaló que los diputados locales no pueden ser sancionados por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido por no acompañar el voto de la mayoría, pues explicó que la iniciativa no está dentro de la agenda del partido.

Los legisladores de Morena que votaron de manera dispar fueron: Lucero Ambrocio Cruz y Víctor Osmind Guerrero (se abstuvieron); mientras, los que estuvieron en contra fueron Tatiana Ángeles Moreno, Susana Ángeles Quezada, Rosalba Calva García, Lizet Marcelino Tovar y Armando Quintanar Trejo.