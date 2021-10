Incertidumbre y riesgo de cierres comerciales definitivos en Tula tras inundación

Incertidumbre, pérdidas incuantificables y riesgo de cierres definitivos es parte de lo que padecen propietarios de unos 600 comercios de Tula, afectados por las inundaciones de hace un mes, a quienes no les ha llegado ningún apoyo para su reactivación, sólo entre 15 y 20 por ciento volvieron a abrir, indicó Francisco Aguilar Zavala, vicepresidente de Canaco en la región.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Tula comentó que a un mes de las inundaciones por el desbordamiento de ríos, aún hay establecimientos afectados a los que no se les ha podido ayudar y continúa la incertidumbre por el incremento en los niveles del caudal.

Sumado a lo anterior, desde los hechos registrados el 6 y 7 de septiembre a la fecha, “hemos tenido dos inundaciones, no del mismo nivel que las anteriores, pero sí se han inundado las colonias y partes más bajas del río, por lo que realmente no se ha avanzado mucho que digamos”, dijo en entrevista para AM Hidalgo.

Detalló que la Canaco de Tula tiene contabilizados poco más de 600 establecimientos con daños por las inundaciones del mes pasado, ubicados en toda la zona Centro y colonias afectadas, y hasta la fecha de esos locales sólo han abierto entre 15 y 20 por ciento.

Este miércoles 6 de octubre se cumple un mes del inicio de las inundaciones en Tula y ocho municipios más, por lo que mencionó que a la fecha es difícil conocer cuántos volverán a abrir y cuántos no, “hay unos que abren y cierran o los están limpiando, unos están abriendo con pocas cosas que puedan conseguir, pero la mayoría todavía no y quién sabe si lo hagan porque no tienen el capital para hacerlo”.

PÉRDIDAS TOTALES EN 90% DE NEGOCIOS

Francisco Aguilar también mencionó que aún no pueden saber a cuánto ascienden los daños económicos, ya que es difícil cuantificarlos debido a la diversidad de giros en los establecimientos, pero del cien por ciento de locales afectados, 90 por ciento fueron pérdidas totales.

No estamos hablando sólo de la mercancía, sino de su equipamiento, no quedó nada que se pueda utilizar. Depende del negocio, hay unos con pérdidas de 30 a 40 mil pesos y otros grandes que perdieron más de ocho o diez millones de pesos”, comentó.

Además de los negocios grandes, hay dos que se van a retirar de Tula y ya no van a seguir, uno de ellos es Ánfora donde ya retiraron sus logotipos y están desmontando sus locales.

Compartió que tras un mes de lo ocurrido no ha habido ningún apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado para la reactivación de los comercios. Sin embargo, nadie quiere arriesgarse a lo poco que tenga o haya conseguido porque existe la incertidumbre de que se vuelve a inundar.

Hasta que no deje de llover y estamos hablando que según las autoridades va a seguir lloviendo. Todo el fin de semana estuvo nublado y lloviznando, el viernes tuvimos otro conato de inundación, entonces la gente está temerosa, no sabe qué hacer y los apoyos hasta ahorita no han llegado”, expresó.

