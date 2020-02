Incluirán pintura de artista hidalguense en libro del Institute for Art and Innovation

Una obra del muralista hidalguense Carlos Moreno Escobedo fue seleccionada por el Institute for Art and Innovation, con sede en Berlín, Alemania para incluirla en una publicación donde participarán artistas de 65 países con el objetivo de generar consciencia social a nivel mundial.

En entrevista con AM Hidalgo, ‘Came Moreno’, nombre artístico del también promotor de murales en Pachuca, dijo que la pieza elegida para formar parte del libro se titula “You are from another space”.

La pintura “retrata el amor, la compasión, la tolerancia y el respeto” en el libro que será titulado “Somos Gente-Revoluciones pacíficas a través del poder de muchos, ¿Puede el arte catalizar el cambio?”.

Será publicado hacia finales de año y plasmará obras de 65 artistas de varias partes del mundo para hacer reflexionar sobre guerras, genocidios, feminicidios, traumas, violencia contra refugiados y niños.

También de las agresiones contra mujeres, hombres, personas con capacidades diferentes, integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer (LGBTIQ) y animales.

Las obras comparten sentimientos por el planeta y sus especies vivas, pero también muestra desesperanza debido a crisis complejas, sea cambio climático, capitalismo, corrupción, violación de los derechos humanos, la naturaleza y parques nacionales protegidos”, explicó el muralista.

Las obras de los 65 artistas “intentan constantemente dar voz a los más pobres o empoderar a grupos sociales desconocidos. No se trata solo de revoluciones pacíficas, se trata de conexión profunda y mostrar amor y respeto mutuo”.

Así lo describió ‘Came Moreno’, quien el año pasado pintó un mural en los Emiratos Árabes Unidos (Dubái) con iconografía Otomí de Hidalgo.

LA OBRA DE ‘CAME MORENO’

El cuadro “You are from another space” habla sobre “la igualdad, el respeto, el amor y principalmente la compasión hacia las personas que nos rodean. Me gusta pensar que es un símbolo de admiración a las personas que amas”.

Otras participaciones de Carlos Moreno a nivel mundial a través de sus murales son: el Art Basel, Wynwood en Miami, Estados Unidos y en la Residencia Artística en Fafe en Portugal.

También ha realizado intervenciones artísticas en países como Perú, Colombia, Brasil y alrededor de México. Su trabajo lo define como una forma de expresar la dualidad del espacio y tiempo entre lo terrenal y espiritual que existe a lo largo de la vida.