Incompetencia de autoridades genera caos vial en Ixmiquilpan, señalan vecinos

Automovilistas y pobladores de Ixmiquilpan acusan incompetencia en la organización vial del municipio, derivado del caos vehicular que se ha generado durante el cierre de calles por la obra en ejecución sobre la calle Jesús del Rosal en la zona centro.

Creo que las autoridades no saben cómo organizarse, están mostrando un claro desconocimiento del manejo en la vialidad porque están causando muchos problemas a nosotros los automovilistas", consignó Marco Antonio Reséndiz Roldán, vecino de El Maye.

Lo anterior, al referirse al reciente cierre de la calle Felipe Ángeles que es una de las más utilizadas por conductores particulares y operadores de transporte público, pues es la que conecta hacia la entrada al primer cuadro de la región.

Dicho corte de circulación se realizó hace dos días, luego que el ayuntamiento inició los trabajos de pavimentación en la calle Jesús del Rosal, aledaña a la presidencia municipal, para supuestamente evitar que automovilistas ingresaran a la zona centro y se generaran problemas de circulación.

Les quedó peor, están cerrando calles y ni siquiera se nos han dado a conocer vías alternas, o que se coloquen ahí elementos de Tránsito que de verdad sepan lo que están haciendo y puedan, sobre todo, controlar a los que son necios y transitan por el lugar", señaló Rosendo Pedraza, vecino de San Javier.

Lo anterior, luego de indicar que en muchos de los casos, el caos no solo se origina por el congestionamiento vial, sino además porque existen conductores que no quieren respetar las indicaciones y forzosamente quieren ingresar por las calles que no están permitidas.

Por su parte algunos de los vecinos de la colonia centro aseguran que todo ello ha generado que automovilistas busquen vías alternas aunque no estén permitidas.

Hay algunos que hasta en sentido contrario se meten en las calles, todo por ahorrarse tiempo, pero esto es un peligro para nosotros, para todos los que vivimos aquí, especialmente para los niños, pues puede producirse un accidente", afirmó Yesenia Vargas.

