Inconstitucional consulta indígena del Congreso de Hidalgo: CNDH

La consulta indígena en materia electoral del Congreso de Hidalgo fue culturalmente inadecuada, ya que discriminó grupos indígenas como Tepehua o Mixteca, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional esa reforma.

En caso de que los ministros den luz verde a esta controversia, la reforma sería invalidada una vez concluidos los comicios de presidentes municipales en 2020 con la finalidad de no afectar los derechos electorales de los ciudadanos, señala el expediente de 57 fojas.

A juicio de la CNDH las asambleas indígenas organizadas por el Congreso local para la construcción de una reforma política electoral llevadas a cabo el 5 de agosto en siete sedes no fueron culturalmente adecuadas.

SIMPLES FOROS

Estas asambleas, agrega el organismo autónomo, no pueden considerarse una consulta “ya que son simples foros en los que se reunieron poco más de 700 personas indígenas y no indígenas, donde no estuvieron lo suficientemente informadas”.

Incluso, expone la CNDH sobre la poca representatividad de este ejercicio, a las asambleas regionales asistieron un total de 798 personas en las siete sedes, cuando en la entidad viven 575 mil 161 indígenas.

La selección de las siete sedes de las asambleas no fue del todo acertada, pues no contempló municipios con mayor presencia indígena como Atlapexco, Cardonal, Chilcuautla, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Jaltocán, Santiago de Anaya, Tlanchinol, Xochiatipan y Yahualica.

DISCRIMINACIÓN

El legislador discriminó indirectamente, sin ninguna razón objetiva, a las personas que hablan ya sea la lengua tepehua o la mixteca, o bien, alguna otra no preponderante, como el tenek o pames, ya que la convocatoria solo fue difundida en español, náhuatl y hñähñú.

Esto se traduce en la imposibilidad de que todas las comunidades indígenas que habitan Hidalgo conocieran con certeza, en principio, que se llevarían a cabo las asambleas regionales y, por otro lado, cuáles eran las propuestas que presuntamente se discutirían.

SOLO ASISTEN 18 INTÉRPRETES

De los resultados obtenidos se desprende que solo asistieron un total de 18 intérpretes, por lo que no es posible asegurar que haya existido efectivamente una mesa de discusión y de propuestas.

Al momento de participar no se exigió que concurrieran los representantes legítimos de aquellas comunidades que así lo determinaran de acuerdo con sus usos y costumbres.

Ni que las personas que acudieron hayan tenido algún grado de representatividad para decidir o proponer ideas u opiniones en nombre de su comunidad.

La convocatoria como los comerciales en algunos medios de comunicación destinados a la difusión del evento solo se encontraban en español, náhuatl y hñähñú, sin contemplar otras lenguas que se hablan en diversos pueblos y comunidades del estado.

Dicha circunstancia se tradujo en que una gran parte de la población indígena no se enteró que se llevarían a cabo esas mesas de diálogo, por lo que no estuvieron en condiciones de participar.

ESCASO PERIODO DE CONVOCATORIA

Asimismo, se estima que el corto periodo que osciló entre la publicación de la convocatoria, 5 de julio de 2019, y la celebración de las mesas de diálogo, 5 de agosto, fue escaso e impidió que la totalidad de los pueblos y comunidades indígenas fueran informados.

LA REFORMA

Una parte fundamental de la reforma aprobada por el Congreso local se refiere a la posibilidad de que los pueblos y comunidades indígenas –en los municipios con población mayormente indígena– puedan solicitar al organismo electoral cambiar el modelo de elección de sus autoridades municipales por sistemas de derecho interno o consuetudinario.

En aquellos casos en que la elección de los ayuntamientos se sujeta al sistema de partidos, se previeron diversas normas cuyo objetivo es garantizar la representatividad de los indígenas, mediante el establecimiento de un determinado porcentaje de fórmulas de candidatos.