Incrementa 19% venta de inmuebles de Hidalgo cercanos a Aeropuerto Felipe Ángeles

Derivado de la próxima inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Hidalgo registra un incremento de 19 por ciento en la venta de terrenos cercanos a Santa Lucía, informó la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Pachuca, misma que exhortó a los propietarios hidalguenses a ser mesurados en el aumento al costo de los inmuebles.

Sonia Penélope Galván Martínez, presidenta de AMPI Pachuca dio a conocer en conferencia de prensa el actual impacto inmobiliario en Hidalgo derivado del AIFA que estará en Santa Lucía, en el Estado de México, y que colinda con la entidad hidalguense.

Mencionó que hay un incremento de 19 por ciento en la venta de terrenos en Hidalgo cercanos a la zona, principalmente en Tizayuca que es el municipio colindante al complejo, por lo que exhortó a quienes buscan adquirir inmuebles consultar un asesor, preferentemente de AMPI que está certificado, para no comprar propiedades que no tengan el uso de suelo para lo que buscan edificar.

Indicó que el desarrollo será poco a poco ya que el complejo no tendrá las mismas operaciones que otros aeropuertos, pero, consideró, se debe estar preparados porque en cualquier momento Hidalgo estará recibiendo todo ese impacto y derrama económica.

“Es algo que se va a ir viendo de una manera paulatina, muchos propietarios están haciendo el incremento de sus propiedades, creo que no es el momento todavía para elevar los costos aún, porque necesitamos ir midiendo cómo se va a ir desarrollando este impacto”, comentó.

Detalló que la plusvalía regularmente se basa en el Producto Interno Bruto, y son los incrementos que se van dando, por lo que recomendó al sector ser conscientes y mesurados en el tema de la plusvalía en los inmuebles, ya que AMPI es un ente regulador, que busca que no se salgan de lo establecido y no haya una disparidad conforme a los precios, características y demanda.

“Queremos hacer un llamado a los propietarios, sean mesurados con los crecimientos, no podemos pensar que un bien inmueble crezca 400 por ciento el valor de su propiedad, es imposible. Los inversionistas buscan desarrollar, pero si no hay precios competitivos mueven su inversión hacia ciudades cercanas, tenemos que ser cuidadosos; no es momento de incrementar los precios aún”, expresó.