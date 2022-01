Incrementa 871% los casos activos de COVID en Mineral del Monte y prepara ya otro festejo

En 15 días, Mineral del Monte registró 113 nuevos casos de COVID, lo que representa 7.5 contagios diarios en el municipio, además incrementó 871.4 por ciento los casos activos del virus, cifra que podría aumentar a causa de los recientes festejos organizados por la presidencia municipal y que congregaron a miles de personas.

De acuerdo con el resumen técnico sobre coronavirus de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), al corte del 6 de enero Mineral del Monte reportó 384 casos acumulados de COVID y 46 decesos. Sin embargo, para el lunes 24 los positivos acumulados fueron 497 con 48 muertes, por lo que en dos semanas el municipio registró 113 nuevos contagios y dos fallecimientos.

También, en el reporte del 6 de enero contabilizó siete casos activos y para el informe del 24 del mismo mes llegó a 68 activos, por lo que en dos semanas aumentó 871.4 por ciento los activos, lo que lo ubica entre los municipios con alto riesgo.

Mientras que los contagios subían tanto en el municipio como en el estado a causa de la cuarta ola de la pandemia y pese al alertamiento de la SSH de no bajar la guardia, el ayuntamiento de Mineral del Monte encabezado por Alejandro Tello desarrolló y promovió actividades deportivas, culturales, gastronómicas, artísticas y religiosas del 14 al 23 de enero como parte de la feria patronal del Señor de Zelontla.

Desde el corte inaugural, la noche del viernes 14 de enero, se congregaron en la plaza principal miles de personas para ver el espectáculo pirotécnico; el sábado 15 las actividades continuaron con paseo ciclista familiar, charreada, carrera atlética, torneo de box y futbol, lucha libre, presentación de ballet folclórico y grupos musicales Mega Stereo y la Banda Santa y Sagrada, todos con alta participación.

Para el domingo 16 los actos masivos promovidos por el ayuntamiento continuaron, con otro paseo ciclista con 120 participantes, torneo de frontón municipal, de básquetbol, exhibición de autos modificados, concurso de enchiladas mineras y de barril encebado.

Además, una procesión con la imagen del señor de Zelontla de la iglesia principal al santuario del santo, así como la presentación de la banda de viento Caudillos, el grupo Pokar de Ases, el grupo de rock Margoth y el Combo Loco, con un espectáculo de castillo de tres torres, piromusical y fuegos artificiales, reuniendo a miles de personas.

Pese a recibir varias críticas por realizar los eventos masivos, el ayuntamiento volvió a convocar a la población para el jueves 20 en la explanada de la mina Dolores donde regaló boletos para los juegos mecánicos de la feria, donde además de personas adultas asistieron menores de edad. El 23 de enero fue la clausura de la feria con más fuegos pirotécnicos y otro baile del Combo Loco.

PREPARAN FESTEJO DEL AÑO CHINO

Tras concluir las actividades masivas del municipio se prevé que aumenten los casos de COVID en la demarcación, ya que diversas imágenes muestran falta de medidas sanitarias en los eventos, además que de acuerdo con la SSH el tiempo de incubación desde el contacto y contagio es de cinco a siete días para presentar carga viral, sumado a que la variante Ómicron es altamente transmisible.

No obstante, el municipio prepara ya la celebración del Año Nuevo Chino donde realizarán eventos deportivos, encuentros de artes marciales, ceremonia con dragones y tigres, rituales de feng shui, entre otras actividades en el Pueblo Mágico los próximos 29 y 30 de enero.



En conferencia de prensa el 24 de enero, el presidente municipal Alejandro Tello informó que la SSH está enterada del evento, que la Copriseh dio autorización, además que el municipio no tiene casos excedentes por lo que no tomarán medidas extremas y que implementarán cuadrillas para estar al pendiente de personas que no porten cubrebocas.

El 17 de enero, la Secretaría de Salud estatal informó que 18 municipios de Hidalgo están considerados en color rojo del semáforo epidemiológico con máximo riesgo de contagio, entre ellos Pachuca, Mineral de la Reforma, Epazoyucan, Mineral del Monte, Atotonilco El Grande, Zacualtipań y Zimapán, por mencionar algunos.

