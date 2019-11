Incrementar penas para prevenir violencia no resuelve el problema: José del Tronco

Aumentar las penas y la tolerancia cero, a larga no resuelve los problemas de violencia porque no se modifica ni se transforman las condiciones que la generan, señaló el especialista argentino José del Tronco Paganelli.

Durante su ponencia “Prevenir la violencia en tiempos violentos: lo complejo también es posible”, realizada en el congreso del Estado de Hidalgo, el investigador de la UNAM señaló que en la erradicación de la violencia en México se trabaja sobre los síntomas y no las raíces de los problemas.

El especialista puntualizó que en la prevención de la violencia “está demostrado por muchos estudios que la estrategia de aumentar las penas y tolerancia cero no disminuyen ni resuelven los problemas de violencia, porque no modifican ni transforman las condiciones que la generan”.

UNA FORMA DE ENFRENTAR LA VIOLENCIA

“El que solo tiene un martillo, ve clavos en todos lados”, citó José del Tronco quien en sus investigaciones agregó que “solo tenemos una forma de enfrentar la violencia y por lo general, al tener una sola forma, lo único que hacemos es reproducir esa situación”.

Pero, “hay otras maneras de transformar dinámicas violentas en no violentas. Cuando solo tenemos un martillo lo único que sabes es clavar clavos… cambiemos de herramienta, no tenemos clavos, sino personas”, expresó.

EL GARROTE Y LA ZANAHORIA

José del Tronco comentó que la sociedad es educada a base de “premio y castigo” (al igual que los niños), estrategia que se utiliza por los sistemas judiciales para combatir la violencia.

“Los seres humanos no nos comportamos solo con premios y castigos, las motivaciones de la conducta tienen otras raíces, no solo son externos y no solo hacemos las cosas por lo que vamos a obtener o por el temor. Cuando esas conductas ya no existen, ya no está la amenaza, ese niño se vuelve a comportar como antes”.

VIOLENCIA SE DA POR DESCONEXIÓN

Por otro lado, el ponente que también ha sido docente de universidades de Colombia, Ecuador, España, México y Argentina, indicó que la violencia es el resultado de un proceso de desconexión del ser humano con el resto de las personas y contexto bioecosistémico.

“Estamos desvinculado todavía del resto de la gente y del ecosistema… todo el día estamos con los teléfonos en la mano, computadora, tabletas, trabajando y por lo tanto perdemos la sensibilidad con la naturaleza, es decir nos volvemos ajenos al mundo circundante y nos desconectamos”, dijo.

Lo anterior, hace que el “interés o suerte” de los demás es menor, por lo que se pierde la empatía. Esa desconexión “genera una paradoja: convivimos con muchas personas con las cuales no están conectados. Esa desconexión es el mecanismo que nos hace muchas veces indiferente a la violencia que viven otros”.

Un ejemplo de desconexión es el tema peatón-conductor. “Una persona al estar arriba del carro se desconecta de la suerte del peatón: invadimos los pasos de cebras, nos pasamos los altos, nos estacionamos en lugares prohibidos”, dijo.

En ese contexto, agregó que “esta desconexión no la hacemos para causar un daño o ejercer violencia con alguien más, aunque ya no nos damos cuenta que estamos afectando a alguien más”, concluyó José del Tronco Paganelli.