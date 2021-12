Incumple alcaldía de Pachuca pago de aguinaldo a sindicato; advierten movilización

Ante la falta de pago del aguinaldo por parte de la alcaldía a los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), su dirigente Percy Espinosa Bustamante aseguró que esperarán hasta el 20 de diciembre, de no recibirlo se movilizarán con 10 mil manifestantes por la capital hidalguense.

Este miércoles 15 de diciembre venció el plazo que acordaron integrantes del sindicato y la alcaldía de Pachuca para recibir la primera parte del aguinaldo, equivalente a 45 días de salario, el resto está programado para liquidarse durante la primera quincena de enero, lo cual se pactó en un convenio entre ambas partes.

En entrevista telefónica con AM Hidalgo, el secretario general del sindicato, Percy Espinosa, calificó como crítica la situación que atraviesan sus agremiados ante la falta del pago de aguinaldos.

Dicha prestación, explicó, está señalada en el artículo 66 de las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Pachuca, donde se estipula que los agremiados tienen derecho a 74 días de salario como aguinaldo anual, o lo equivalente al tiempo que lleven laborando.

Por consiguiente, de no cumplir el 20 de diciembre, fecha límite que estipula la Ley Federal del Trabajo para el pago de aguinaldo, el sindicato de trabajadores de la capital hidalguense advirtió que realizará una megamovilización con un poder de convocatoria de aproximadamente 10 mil personas, aseguró Espinosa Bustamante.

Si no recibimos el pago el 20 de diciembre realizaremos el movimiento que habíamos mencionado con anterioridad, con 10 mil personas, aunque parece que el presidente municipal nos está retando, piensa que es imposible que reunamos a tanta gente, le vamos a demostrar lo contrario”, señaló.

El problema que acarrea el SUTSMP con el pago de aguinaldos, mencionó el dirigente sindical, afecta de manera significativa a sus agremiados en la temporada de vacaciones, ya que muchos son de regiones huastecas o alejadas de la capital hidalguense y ocupan el dinero para sus traslados.

Él (Sergio Baños) piensa que nos deja sin dinero para ir a las playas de Cancún, Los Cabos, Chetumal, Playa del Carmen, no es eso, para nada, les echaron a perder el plan de ir a visitar a sus familias a la Huasteca, a la Sierra hidalguense, no las pueden visitar por la lejanía que existe y ahora más, sin dinero del aguinaldo no van”, declaró Espinosa Bustamante.