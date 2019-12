Indagan ruta de dinero de caso García Luna en gestión de Peña

El gobierno federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que investiga transferencias bancarias de la Secretaría de Gobernación y otras dependencias realizadas durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, a empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia de prensa que cuando García Luna declare en el juicio en su contra se conocerá si el exmandatario Felipe Calderón estaba al tanto de que se desviaron recursos del gobierno federal hacia cuentas relacionadas con la familia del exfuncionario.

A pregunta expresa sobre si es creíble que Calderón no estuviera al tanto de las presuntas irregularidades cometidas, el Jefe del Ejecutivo dijo: “Es cuestión de tiempo. Es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada, oculta cosas, pues va a ser mayor la pena si resulta responsable”.

Recordó que en el caso de sobornos con la constructora Odebrecht, el dueño, Marcelo de Odebrecht, decidió colaborar con las autoridades y le redujeron la pena, por lo que puede ser que salga libre antes que otros funcionarios.

“¿Le recomendaría a García Luna que cante?”, se le preguntó.

“No, no. Yo no le recomendaría nada. Que cada quien actúe y asuma su responsabilidad, nada más, pero no nos adelantemos”, contestó.

Sobre la triangulación de recursos de la Secretaría de Gobernación en favor de un familiar de García Luna, el presidente López Obrador dijo que pedirá a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que dé a conocer el año en el que se dio ese movimiento, pero lo que es un hecho es que se realizó en el sexenio de Felipe Calderón.

“La información que me dio es que se llevó a cabo una operación de 2 mil millones de pesos, y que de ese dinero una parte se transfirió a una cuenta personal de la familia de García Luna. No tengo el dato del año... Santiago [Nieto] sí lo tiene... Si fue en el tiempo de Calderón, porque pudo ser en el gobierno de Peña, pues parece que García Luna tenía empresas y daba asesorías”, expresó.

“Evidentemente hay irregularidades”

Acerca de las investigaciones de las transferencias bancarias realizadas por Gobernación y otras dependencias durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto a empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, dijo: “Evidentemente hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios [Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto], en Gobernación y en varios espacios; no sólo fue ahí, sino también en otros lados”, afirmó al salir de Palacio Nacional.

Luego de participar en una reunión de gabinete que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo expresó que están en proceso de integración de toda la investigación para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

“No puedo dar datos en virtud del sigilo de las carpetas, y además porque es el compromiso que asumí ayer con el fiscal [Alejandro Gertz Manero]”, comentó.

Función Pública y Segob se suman a investigación

Por separado, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresaron que en las dependencias a su cargo investigarán la triangulación de recursos públicos a una empresa vinculada a García Luna.

“¿Se abrirá alguna investigación relacionada con el caso García Luna?”, se le preguntó a Sandoval al terminar la reunión de gabinete.

“Sí, vamos a trabajar eso en Función Pública”, respondió la funcionaria, quien se dirigía a la SFP, donde ofreció una conferencia de prensa sobre la investigación que llevaron a cabo del patrimonio del director de CFE, Manuel Bartlett.

A su vez, Olga Sánchez Cordero afirmó que instruirá a su Oficial Mayor a que abra una investigación interna para revisar la transferencia de 2 mil millones de pesos a una empresa.

La ministra en retiro señaló que en la dependencia tienen mucho interés en saber qué pasó, porque eran recursos de Gobernación: “Habrá una investigación interna. A ver qué tenemos. Primero saber dónde está el hilo conductor, a qué cuentas fueron, dónde o cómo se distribuyó, porque 2 mil millones es muchísimo dinero, entonces lo vamos a seguir”.