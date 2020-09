Ineficiencia y promesas incumplidas deja administración de Tellería, acusan

Teleférico, bacheo, rastro, saneamiento del relleno sanitario, luminarias, ruta arqueológica y bienestar animal, son algunos de los pendientes que dejará la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán en Pachuca, pues estos rubros se trabajaron de manera ineficiente al utilizar los recursos del ayuntamiento en mejorar la imagen de la panista y en publicidad.

Así lo mencionó en entrevista con AM Hidalgo la edil Liliana Verde Neri. Dijo que el recurso etiquetado a Pachuca fue de manera libre, por lo que la alcaldesa decidió gastarlo en consultoría y en posicionar su imagen, no en obra pública.

La regidora priista aseveró que la administración tuvo el presupuesto más alto en la historia de Pachuca; no obstante, aseguró que la alcaldesa manejó un discurso de victimización al justificar que no tenía dinero porque el gobierno estatal no lo otorgaba.

“Tuvo 40 por ciento más de recursos federales que la administración pasada (Eleazar García). Es verdad cuando dice que el gobierno estatal no le dio dinero, sí, pero esos recursos se gestionan con proyectos y cuando no hay es imposible. Ni el gobernador ni el Presidente de la República pueden dar dinero regalado, se tiene dar con un proyecto, todos los municipios concursan en esa bolsa”, agregó.

La priista mencionó que fue Mineral de la Reforma quien obtuvo mayores recursos, “no es priista el presidente municipal (Raúl Camacho), pero ellos sí hicieron proyectos y se llevaron el dinero que le tocaba a Pachuca, pues allá sí trabajaron”, dijo.

Verde Neri aseveró que fue un tema de falta de trabajo, no político, pues asesoraron erróneamente a la alcaldesa y decidió gastar en proyectar su imagen, por lo que dejó de lado el bacheo y servicios públicos.

“No se hicieron obras públicas, solo lo estrictamente necesario, solo 40 millones de pesos que otorga el Gobierno federal, pero porque estaba obligada”, dijo.

Mencionó que en la recolección de basura se contrató a una empresa (TecMed) que cobró caro, pero como no la supervisaron tuvo fallas, pues en los barrios altos ni la conocían, afirmó. El proyecto de las luminarias dijo que era bueno, agregó, pues cambiarían a una tecnología led para ser una ciudad moderna, pero no hubo un seguimiento.

“Las luces se colocaron de acuerdo con el criterio del candidato perdedor (a diputación federal 2018, Daniel Luldlow) y todo fue en época electoral. Había un estudio y no se respetó, no era conforme al criterio de este candidato perdedor, se gastó mucho dinero, pero solo quedó en un buen proyecto”, agregó.

La extesorera municipal con Eleazar García Sánchez (2012-2016) mencionó que respecto al teleférico, una obra que fue tema de campaña, “no se deja nada, ni los cimientos”.

En cuanto al rastro, mencionó que opera a diez por ciento de su capacidad, pues en cuatro años Tellería Beltrán no lo terminó. De igual forma, para sanear el relleno sanitario dejarán 45 millones de pesos, puesto que esta administración nunca hizo nada y este dinero dará margen de operación al Concejo Municipal, mencionó.

La Ruta Arqueológica Minera, que contemplaba toda una infraestructura en El Bordo, Camelia y Cerezo, sería un proyecto de turismo y solo quedó en un paseo en camioncito, dijo.

En el tema de bienestar animal etiquetaron recursos y se creó un área que no opera, pues siempre fueron pretextos, aseguró.

“Será un cierre complicado, el Concejo no solo va lidiar con la falta de presupuesto para estos tres meses, sino que deberá pagar los activos que deja la alcaldía, es decir, a proveedores que no les pagó”, agregó.