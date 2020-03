Infiltrados hombres entre encapuchadas de marcha del 8M: “Jefa Atenea”

Al interior de los grupos de acción directa que realizaron destrozos durante la movilización del 8M, el agrupamiento de mujeres policías, Ateneas, identificó a hombres encapuchados, quienes acompañaron a estos colectivos femeninos, sin que lograran retirarlos de la marcha.

La directora de la Policía Metropolitana Femenil, Ateneas, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Itzania Otero Manzo, reveló a EL UNIVERSAL que en uno de los puntos de reunión de estos grupos, sobre la calle de Havre esquina con Reforma, las agentes a su cargo observaron a hombres colocándose capuchas en el rostro; sin embargo, no pudieron contenerlos.

“Identificamos que dentro de las encapuchadas había hombres, en ese momento se les pidió a ellas que retiraran a estos sujetos, pero no accedieron, [tuvimos que] dejar que avanzaran, porque estaban protegidos por ellas mismas”, comentó la jefa Atenea en entrevista, sin que precisara el número de sujetos que a lo largo del trayecto fueron identificados entre las embozadas.

Cuando las acciones de estos colectivos comenzaron a tomar protagonismo en la marcha del domingo, las Ateneas también identificaron hombres, y lo hicieron conforme “iban haciendo destrozos”.

Otero Manzo refirió que será a través de los trabajos de inteligencia como se determine si estos sujetos identificados entre las encapuchadas son los seis que ese día presentaron ante un Ministerio Público y que después quedaron en libertad.

Al preguntarle si la identificación de estos sujetos y la orden de no intervenir contra las manifestantes que realizan los destrozos no ponen a las mujeres policías en desventaja, la directora dijo que no, pues “la policía no está hecha para reprimir y ser enemigo del ciudadano”.

Comentó que el día de la manifestación la orden para todas las policías era que no debían intervenir para evitar destrozos; únicamente podía “contener” en cuanto observaran agresiones a manifestantes.

“La única consigna que teníamos era parar el fuego, evitar que las timarán a alguien, inclusive no evitar que rompieran ciertas murallas y vallas que se colocaron en Juárez, 5 de Mayo y Reforma”, explicó.

Mencionó que el acuerdo fue que Marabunta entablaría el diálogo con los inconformes y las agentes lo harían como protección.

El saldo del 8M fue de 32 mujeres policías con quemaduras, raspones y golpes, quienes fueron atendidas por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Preparación

Itzania Otero Manzo dijo que no sólo la marcha fue histórica, sino la preparación que ella y sus elementos tuvieron, pues realizaron por primera vez reuniones con organizaciones civiles, derechos humanos y mandos de mujeres de la policía capitalina, para establecer el protocolo único que se ejecutaría.

“En estas reuniones se acordó el dispositivo de seguridad. Antes todos trabajábamos por nuestro lado y había molestia por la actuación de cada quien. Fue histórico decir: somos un solo equipo”, explicó.

Precisó que la operación “no fue fácil, fueron muchas horas de agresión, de muchos gritos [las policías] sí tienen miedo, pero nuestro objetivo es estar con ellas [las manifestantes]. Nosotros vamos a proteger, no a detener este movimiento, que está muy bien y ayuda a que otras mujeres, desde su casa, puedan ver que esto ya cambió”.

Aseguró que la línea o estrategia que se ha ido aplicando en cada una de las movilizaciones de mujeres no se va a modificar, pero que trabajarán más en el tipo de protección a las Ateneas, pues “no sabemos cómo vengan los grupos conflictivos”.

Itzania Otero destacó que no van a reprimir al golpe, sino que están para apoyarlas y “definitivamente estamos de acuerdo con el movimiento social que debe darse. Todas estamos luchando desde nuestras trincheras y nuestro objetivo en la marcha no es detenerla, es para que no tengan contratiempos”.