Informarán Semarnath y CONAFOR sobre incendios; piden coordinación a los ayuntamientos

El Director de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente de Hidalgo (Semarnath), Arturo Islas solicitó a los ayuntamientos no adelantar información sobre incendios forestales que no estén confirmados, pues en algunas ocasiones se han dado a conocer supuestas conflagraciones que no existen.

Reiteró que las únicas instancias de gobierno para emitir cifras oficiales son la Semarnath y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Lo anterior, durante una reunión del Comité Técnico Estatal de Protección contra Incendios Forestales está conformado por un grupo directivo y un técnico operativo.

Su función es presentar e implementar protocolos de atención, así como dar seguimiento y atender situaciones críticas. Por la situación señala, el comité se reunirá con representantes de Protección Civil de Cuautepec, Jacalá, El Cardonal, Eloxochitlan, Agua Blanca, Acaxochitlán, Almoloya y Apan.

También de Emiliano Zapata, Acatlán, Epazoyucan, Villa de Tezontepec, Tizayuca, Tolcayuca, Pachuca, El Arenal, Actopan, Santiago de Anaya, Tulancingo, Mineral del Monte, Nicolás Flores, Huehuetla, San Agustín Metzquititlán, La Misión, Zacualtipan y Tepeapulco, para reafirmar el Protocolo de Atención de Incendios Forestales.

El Secretario del Medio Ambiente, Benjamín Rico encabezó la sesión ordinaria del Comité donde se informó que, se han registrado 32 incendios forestales con una superficie afectada de 251 hectáreas, 72 por ciento vegetación de pronta recuperación y 28 por ciento de arbolado, 16 por ciento menos incendios forestales.