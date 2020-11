Inhibe COVID-19 realización de vasectomía entre hidalguenses

La pandemia de COVID-19 ha reducido el número de vasectomías en Hidalgo, pues en 2019 se practicaron 550 y en lo que va de 2020 se han realizado apenas 175 procedimientos, informó la Secretaría de Salud estatal.

En el marco del mes de la salud del hombre la dependencia informó que durante 2020, como consecuencia de la pandemia por COVID 19, la oferta de los servicios de vasectomía se ha visto afectada de manera importante.

Durante 2019, la Secretaría de Salud estatal efectuó 550 vasectomías en todas las Unidades de Primer Nivel, mientras que hasta mediados de 2020 solo se habían registrado 175 procedimientos, según la Coordinación de Planificación Familiar.

Por lo anterior fue puesta en marcha “La Jornada de Vasectomía Sin Bisturí” que concluirá el próximo 30 de noviembre, un método anticonceptivo que ayuda a los varones a tener control sobre el número de hijos que desean tener.

La meta propuesta es realizar al menos 12 vasectomías por médico acreditado durante el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de noviembre a través de jornadas quirúrgicas que no excedan los ocho procedimientos por día.

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente para hombres, no requiere hospitalización, no afecta el comportamiento sexual, no representa riesgo para la salud y es gratuito, según afirmó la dependencia estatal.