Inicia CDHEH queja de oficio por supuesta tortura y malos tratos contra Cipriano Charrez

Luego que Cipriano Charrez Pedraza (quien se encuentra privado de su libertad en el Cereso de Pachuca por dos procesos en su contra) señaló en dos cartas publicadas en su perfil de Facebook que es objeto de malos tratos, tortura psicológica y física, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) inició la queja de oficio CDHEH-VG-1363-20.

El procedimiento es por la presunta violación de los derechos a un trato digno y respetuoso del diputado desaforado, quien es señalado como probable responsable de los delitos de homicidio doloso eventual y omisión de auxilio, y un segundo procedimiento por tentativa de homicidio.

El sábado anterior, en una carta difundida en su cuenta de Facebook, el exlegislador señaló que en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca ha sufrido violaciones a sus derechos humanos.

“He sufrido tortura física y psicológica, cateos con robo de objetos personales y dinero. Me han enclaustrado y aislado en un espacio de dos metros cuadrados sin salir y a veces sin comer días enteros, no dejan pasar la comida que me llevan”, acusa Charrez Pedraza en el escrito.