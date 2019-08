Inicia entrega de apoyos a familiares de víctimas por explosión en Tlahuelilpan

A siete meses de la explosión ocurrida en una toma clandestina de hidrocarburo en Tlahuelilpan, algunos familiares de las víctimas comenzaron a recibir apoyos de las autoridades federales, informó Araceli Ángeles Juárez.

La encargada del módulo de atención del gobierno federal, ubicado en el Centro Cultural Regional de aquella demarcación, dijo que fueron entregados apoyos a 32 personas, mientras que otros 61 apenas están en curso.

También están considerados 169 niños y jóvenes para recibir una beca Benito Juárez, mientras que siete familias fueron ya beneficiadas a través del Seguro de Jefas de Familia, explicó la representante del gobierno federal.

Algunas de las ayudas otorgadas han fluido a través del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadora, así mismo, desde la semana pasada iniciaron a tramitar proyectos productivos.

En entrevista con AM Hidalgo, Ángeles Juárez informó que se registraron 23 proyectos al Programa de Opciones Productivas para la creación de igual número de negocios, como invernaderos, tiendas de abarrotes y otros.

Otro mecanismo es Tandas para el Bienestar, donde se ingresaron 38 solicitudes para crear negocios o fortalecer los ya existentes. También se registraron 94 jefas y jefes de familia, cuyos hijos recibirán becas Benito Juárez para beneficiar desde infantes en edad preescolar, hasta jóvenes de preparatoria.

Existe un grupo no identificados de deudos que no han recibido ningún tipo de apoyo, pues cada programa tiene sus reglas de operación y hay algunos que aún no pueden postular o no tienen interés en montar un negocio.

La funcionaria explicó que aún no saben el número de personas que están en este supuesto, pero que se trabaja para acomodar a todos y que reciban al menos un apoyo tal y cual lo comprometió el ejecutivo federal.

La explosión ocurrida el pasado viernes 18 de enero ha dejado hasta el momento un saldo de 137 muertos y varios heridos, algunos atendidos incluso en hospitales especializados para quemaduras en Galveston, Texas, Estados Unidos.