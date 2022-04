Inicia este domingo el horario de verano, divide opiniones en Pachuca

La madrugada de este domingo 3 de abril entrará en vigor el horario de verano, es decir, los relojes tendrán que adelantarse 60 minutos a partir de las 2:00 horas, algo que resulta favorable para aprovechar la luz del día y ahorrar energía eléctrica, de acuerdo con algunos habitantes de Pachuca.

Este cambio de horario representa más tiempo de luz solar por las tardes, lo que permite un mejor aprovechamiento del día, además de un ahorro inminente de energía eléctrica que favorece a los negocios, según comentaron algunos consultados durante un sondeo realizado por AM Hidalgo.

Coincidieron que la luz solar es el principal beneficio del horario de verano. Sin embargo, los trabajadores que empiezan su jornada desde tempranas horas aseguran que el amanecer tardío genera confusión, situación a la que solo les queda acostumbrarse, dijeron con algún dejo de lamento.

Eduardo Copca, estudiante de cuarto semestre de una preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), consideró que este horario favorece sus actividades, ya que al tomar clases en el turno vespertino su salida de la Ciudad del Conocimiento sobrepasa las 19:00 horas.



Lo anterior toma relevancia, puesto que Eduardo viaja hasta la colonia Morelos de Pachuca, con un traslado que tarda aproximadamente 50 minutos, por lo que contar, todavía, con algunos rayos del sol le genera más seguridad a él y su familia para tomar el transporte público.

“Comienzo mi jornada antes de las 6:00 horas, abro mi local e inicio a bordar, pero con el horario de verano, durante los primeros días, al despertar y no ver luz solar me genera confusión, pienso que es muy temprano, que todavía no es hora de levantarme”.