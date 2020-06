Inicia la “nueva normalidad” y el país está cerca de 10 mil muertos por Covid-19

El país iniciará hoy el arranque de la nueva normalidad, con la advertencia de la Secretaría de Salud (Ssa) de que la pandemia no ha terminado y con el registro, hasta anoche, de 90 mil 664 casos confirmados de Covid-19 y 9 mil 930 decesos provocados por el coronavirus.

El pasado 12 de mayo el Consejo de Salubridad General aprobó cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención ante el Covid-19, se determinó que a partir del 1 de junio la Ssa definiría un semáforo para cada entidad federativa y, con base en el riesgo, autorizar actividades económicas, educativas y sociales.

Anoche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que, durante el fin de semana, el país aumentó 3 mil 152 casos confirmados, lo que representa un alza de 3.6% respecto al sábado.

Durante el informe diario de coronavirus en México, presentado en Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez destacó que “hoy no se acaba la epidemia, hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público, para seguir mitigando la epidemia de Covid-19”, y destacó la importancia de mantener medidas de prevención.

“[Este] 1 de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente las actividades sociales, económicas y, desde luego, las educativas, no lo es. Lo enfatizo, porque es imprescindible que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la República se encuentra en semáforo rojo, con excepción de Zacatecas”, dijo.