Inicia pago presencial de pensiones del Bienestar en 84 municipios

A partir de hoy y hasta el 18 de febrero, alrededor de 180 mil beneficiarios de los programas de pensión a adultos mayores y personas con discapacidad recibirán su apoyo en las mesas de atención que se instalarán en diversas comunidades de los 84 municipios de la entidad.



La delegación de programas para el Bienestar en Hidalgo informó que ante el semáforo rojo en la entidad, la entrega será con apego a las medidas sanitarias y para evitar aglomeraciones, citarán a las personas beneficiarias en fechas y horarios que informarán oportunamente en cada una de las comunidades.



Además, conminó a su equipo a vigilar el estricto apego a las medidas sanitarias, entre ellas, el suministro de gel antibacterial y cubrebocas para quienes no lo porten en el momento.



Exhortó a los beneficiarios que acudirán al cobro de sus pensiones a respetar la fecha y hora en que sean convocados, así como llevar orden de pago o planilla de etiquetas e identificación oficial; usar siempre cubrebocas y gel antibacterial, lavarse las manos periódicamente y quedarse en casa si se presenta algún síntoma respiratorio.



Respecto a las personas que no pueden acudir a cobrar la pensión, pueden hacerlo a través de un auxiliar registrado previamente o, en su caso, mediante alguien de su confianza que presente un escrito libre donde se le autoriza, identificación oficial (original y copia) y número telefónico.



La delegación de programas para el Bienestar detalló que en el primer operativo de 2021, serán aproximadamente 220 mil personas adultas mayores y 20 mil personas con discapacidad en el estado las que recibirán 2 mil 700 pesos, correspondientes a enero y febrero.



Recordó que el 15 de enero alrededor de 70 mil personas de ambos programas que ya cuentan con tarjeta bancaria recibieron su pensión mediante depósito.



A pesar de que el gobierno federal contemplaba que durante la entrega de pensiones se realizaría la vacunación contra COVID-19 a adultos mayores, debido a la falta de dosis no harán la inoculación en el primer bimestre en Hidalgo.



Previo al anuncio de la fecha del operativo para la dispersión del apoyo, el delegado de programas integrales de desarrollo en la entidad Abraham Mendoza Zenteno, comentó que no era forzosa la vacunación y el pago de pensiones a la vez, sólo en los lugares donde coincidieran ambas acciones, y en donde no fuera posible sería por separado.

