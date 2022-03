Inicia registro para contender a presidencia y consejería de IEEH

Del 30 de marzo al 11 de abril podrán hacer su registro las hidalguenses interesadas en participar en el proceso de selección de presidenta y consejera del Instituto Estatal Electoral (IEEH), quienes deberán ser mayores de 30 años, sin cargos de elección popular y sin antecedentes penales, entre otros requisitos, según la convocatoria del INE.



Luego que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la modificación del acuerdo INE/CG84/2022 sobre la convocatoria para ocupar la presidencia del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Hidalgo, se emitió la nueva invitación para el proceso de selección de presidenta y consejera.

De acuerdo con las bases, las interesadas tienen hasta el 11 de abril para cargar los formatos y la documentación requerida, al Sistema de Registro de Aspirantes del INE; y a más tardar el 19 de abril publicarán la lista de personas que cumplen con todos los requisitos legales.

Además, el 24 de abril las aspirantes deberán resolver el examen de conocimientos, cuyos resultados serán a más tardar el 28 del mismo mes y las revisiones de las evaluaciones el 2 de mayo, previamente solicitadas; para el 7 de mayo deberán aplicar un ensayo con resultados hasta el 13 de junio y revisiones el 15 y 16 de ese mes.

SIETE Y TRES AÑOS EN EL CARGO

Las aspirantes también participarán en entrevistas conforme al calendario previamente aprobado por la Comisión de vinculación con los organismos públicos locales electorales; y la designación será el 30 de junio de 2022. En el caso de la consejera presidenta el cargo a ocupar será por un periodo de siete años y de la consejera electoral su encargo concluirá el 31 de octubre de 2025.

Entre los diversos requisitos que deberán cumplir las aspirantes es tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; contar con credencial para votar vigente, con más de 30 años cumplidos al día de la designación; tener título profesional de licenciatura con antigüedad mínima de cinco años.

No tener condena por delito alguno, ser persona originaria de Hidalgo o contar con una residencia de por lo menos cinco años; no tener registro a una candidatura ni haber desempeñado algún cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; no tener inhabilitación para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local, por mencionar algunos. También deben cumplir con la documentación requerida por el INE.

Para mayor información sobre requisitos, documentación solicitada por el INE y fechas, las personas interesadas pueden consultar la liga Convocatoria 2022 Organismos Públicos Locales donde podrán descargar los formatos para el registro.

En acato a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE aprobó el 29 de marzo la modificación de la convocatoria para seleccionar la titularidad del IEEH, que será exclusiva para mujeres, y agregó la invitación para ocupar la consejería vacante, cuya fecha de designación será el 30 de junio y no hasta el 22 de agosto como estaba contemplado.

Cabe recordar que las dos vacantes derivan de la remoción el pasado 31 de enero, del cargo de consejera presidenta y consejero del IEEH, a Guillermina Vázquez Benítez y Francisco Martínez Ballesteros, por vulnerar los principios de certeza y máxima publicidad en las elecciones de 2020, debido a fallas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

