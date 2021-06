Inician huelga de hambre familiares de Cipriano; exigen que reciba atención médica

Familiares y amigos de Cipriano Charrez Pedraza iniciaron una huelga de hambre en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), en demanda de que el depuesto diputado federal detenido reciba atención médica, pues aseguran que su estado de salud se deteriora derivado de los 65 días que lleva sin alimento de forma voluntaria.

A partir de las 12:55 de este martes 29 de junio, Vladimir Charrez, hijo de Cipriano, en compañía de su hermana y algunos familiares, comenzaron una huelga de hambre afuera del Tribunal Superior de Justicia, en Pachuca.

Solicitan atención médica para su padre, quien se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, ya que sus abogados afirman que su estado de salud es muy grave.

Aunado a esa petición, exigen la destitución de las juezas Janeth Montiel Mendoza y Karina Vértiz Marín, por presuntos actos de corrupción reflejados en irregularidades y abuso de poder en el caso que implica a Cipriano Charrez, que derivaron en su decisión de hacer la huelga de hambre que ha deteriorado su estado de salud.

Al respecto, Vladimir Charrez comentó: “Las juezas cometieron actos de corrupción desde un principio, que no se le permitió a mi padre tener una defensa digna, después un serio abuso de poder al no permitirle recibir atención médica en un hospital a pesar de estar en muy mal estado. Yo no lo he visto, solo hablo con él por teléfono, pero los abogados nos comentan que su estado sí es visiblemente malo”.

“A la gente que siempre apoyó a mi padre les pido que nos unamos, si esto le está pasando a un luchador social, qué nos espera a nosotros. Es momento de levantar la voz, no pedimos nada del otro mundo, pedimos que reciba atención médica en un hospital urgentemente, con todas las medidas de seguridad que quieran implementar”, puntualizó el hijo de Cipriano.

ACUSACIONES Y HUELGA DE HAMBRE

Cipriano Charrez enfrenta dos acusaciones penales, una por homicidio en grado de tentativa contra su hermano Pascual Charrez y otra más por homicidio culposo, luego que el entonces diputado federal estuvo involucrado en un accidente vial donde murió calcinada una persona.

Mientras enfrenta dichas acusaciones internado en el Cereso de Pachuca, el detenido decidió iniciar una huelga de hambre el lunes 26 de abril de este año, luego de calificarse como preso político.

LE NIEGAN TRASLADO A HOSPITAL: FERNÁNDEZ NOROÑA

Derivado de la huelga de hambre, el estado de salud de Cipriano Charrez Pedraza es delicado; sin embargo, autoridades le negaron el traslado a un hospital, publicó hace unos días en Twitter el diputado federal del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña.

“Después de más de 40 días en huelga de hambre, Cipriano Charrez, preso político en Pachuca, Hidalgo, está delicado de salud. La niegan el traslado a un hospital”.

