Iniciativa proaborto contempla plazo hasta 12 semanas, recalcan

Con el objetivo de que la reforma para despenalizar el aborto en Hidalgo sea aprobada en este periodo legislativo, quienes la presentaron hicieron algunas adecuaciones a la propuesta, entre las que consideran garantizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

En entrevista, la diputada perredista Areli Miranda Ayala comentó que en la propuesta original planteaban permitir el aborto hasta los cinco meses de gestación bajo causales de salud, es decir, siempre y cuando el embarazo ponga en riesgo la vida del producto y la madre.

Sin embargo, modificaron la iniciativa para que el aborto se practique en instituciones de salud hasta las 12 semanas de embarazo, tal y como se hace en la Ciudad de México.

Respecto al foro que se realizará el día 16 de junio en el Congreso de Hidalgo, promovido por algunos diputados de Morena, manifestó que todas las voces deben ser escuchadas, pero las opiniones personales no deben convertirse en política.

“Muchos me preguntan si estoy a favor del aborto, no, yo estoy a favor de que no se criminalice a la mujer por decidir sobre su propio cuerpo, yo no voy a decir: ‘a partir de ahora aborten todos’, claro que no, esto se trata de garantizar el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo”.

Recalcó que es indispensable salvar la vida de mujeres que viven en situación de pobreza y marginación, quienes carecen de recursos para acudir a la CDMX a realizarse un aborto legal y que mueren en la clandestinidad o son recluidas.

En este tema, manifestó que también hay mujeres que han sido encarceladas por sufrir un aborto espontáneo y purgan condenas que no son suyas. Aunque han pedido las cifras al procurador de Justicia de Hidalgo, no se las han proporcionado.

Además, refirió que hace cuatro meses conoció el caso de una niña de diez años de edad, originaria de Tenango, y recriminó que el estado no tiene la capacidad de garantizarle que pueda seguir estudiando, que tenga una vida digna para ella y su pequeño.

Por último, dijo que el estado es laico y que la iglesia tiene derecho a tener su opinión, pero no por ello debe intervenir en el desempeño de los poderes de estado.