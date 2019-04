Injustificado despenalizar el aborto: Teresa Samperio 

Teresa Samperio León, fundadora del PRD, rechazó la iniciativa para despenalizar el aborto en Hidalgo hecha por diputados del Congreso local, y que respalda su compañera de partido Areli Miranda Ayala.

Esto, al considerar que más que un derecho de las mujeres a decidir en su cuerpo, “es un crimen contra una vida”; por ello, solicitará al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que persuada a los legisladores para que no avalen lo que calificó como “una matanza”.

El planteamiento se da a dos semanas de presentada la iniciativa para la despenalización del aborto en Hidalgo, la cual fue controvertida por diputados del PAN, quienes plantearon que el tema se defina en consulta social.

“No hay ningún derecho humano que avale ese crimen. Me gustaría pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que así como envió una carta al Rey de España y al Vaticano para que pidan una disculpa por la masacre en la Conquista, que se envié una escrito a los diputados para que no se cometa ese crimen en un futuro y no se tenga que pedir perdón”, indicó.