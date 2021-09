Innecesario informe de gobierno en Ixmiquilpan, no hay trabajo ni resultados: delegados

No hay trabajos, ni resultados importantes que pueda informar la alcaldesa", mencionaron delegados de localidades en Ixmiquilpan al referirse a la próxima entrega del primer informe de gobierno de la presidenta municipal Araceli Beltrán Contreras, previsto para el 19 de septiembre.

Luego que en la cuarta sesión ordinaria de cabildo realizada el pasado miércoles los integrantes de la asamblea municipal votaron a favor de la propuesta de Beltrán Contreras para realizar su informe de actividades a solo 60 días de haber recibido el cargo, autoridades auxiliares dijeron no encontrar sentido a dicha actividad al carecer de labores para dar a conocer, por lo cual lo consideran innecesario.

Pues qué va a informar, para mí eso no tiene sentido, lleva apenas dos meses de presidenta municipal y no ha hecho nada de trabajo", manifestó Santos Retano Castro, delegado de Cantinela.

Por su parte un grupo de delegados de la zona norte del municipio mencionaron que el informe será una burla para los ciudadanos y comunidades que componen la demarcación pues aseguran que ni siquiera han sido recibidos por la alcaldesa.

La hemos ido a buscar desde dos semanas después que tomó protestas y es fecha que aún no nos recibe. Nunca está y los que nos atienden nos dicen que esperemos a que pueda tener tiempo, incluso que podría ser hasta dentro de un año", reprocharon.

Agregaron que buscan audiencia para exponer las necesidades de la población: "Tenemos problemas con suministros de agua potable, carreteras, infraestructura y otras más que no nos ha permitido exponerle y que los demás empleados únicamente nos dicen que no hay recursos".



En el mismo sentido comentaron que aún no han sido invitados a la presentación del informe, tal como sucedió cuando se llevó a cabo su rendición de protesta el pasado 21 de julio, pese a que como delegados representan un papel político importante para la población.

Por otra parte, algunos ciudadanos han manifestado que en el informe debe explicar puntos importantes como los objetivos y acuerdos alcanzados tras haber realizado su viaje a Florida, Estados Unidos, por supuestamente haber sido invitada a un evento de la Federación de Migrantes.

De igual forma piden a la alcaldesa explicar el uso de patrullas de Seguridad Pública municipal, el incremento de la delincuencia, así como los planes y estrategias a realizar para ayudar a las personas damnificadas por el desbordamiento del río Tula.

