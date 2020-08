Insiste Tepeji del Río en cobrar 11.2 mdp a Puerto Seco por impuesto predial

La síndica jurídica de Tepeji del Río, Erika Pérez Castilla informó que continúa el pleito legal para recuperar Puerto Seco, del cual se logró en 2018 se les asignara un pago por impuesto predial, pero no se ha concretado porque el asunto sigue en tribunales.

Al respecto, comentó que el asunto estuvo detenido durante varios meses por el tema de la pandemia del COVID-19, pero el 10 de agosto se ingresó un documento para solicitarle a la empresa a cargo de la Terminal Interlogística Modal el pago de más de 11 millones de pesos por concepto de predial.

Acompañada del abogado, Ernesto Jiménez Mendoza explicó que un juez de distrito determinó en mayo de 2018 que existían los argumentos legales suficientes para otorgarles un amparo para poder cobrar el pago de predial de cuatro años, lo que equivale a 11 millones 239 mil 8 pesos.

El jurista refirió que no se había avanzado en el tema porque la notificación la recibió una empleada de la empresa Hutchinson Port Holding (HPH), la cual está a cargo de la operación de la Terminal Interlogística, mejor conocida como Puerto Seco.

Sin embargo, se repitió el proceso y en una segunda ocasión la empresa mandó a otro empleado, por lo que el juez había determinado que no se cumplía con las formas de la notificación.

Hasta que el abogado argumentó que si la empresa no hubiera sido enterada satisfaciendo las formas legales, entonces no hubiera promovido un amparo para no pagar a la administración de Tepeji del Río.

De ahí que el juez determinó que los procesos jurídicos fueron cubiertos y ordenó el pago al ayuntamiento, pero por la pandemia del COVID-19 no se había podido formalizar el documento que fue ingresado el 10 de agosto del año en curso y del que se espera que en breve se reciba el pago pertinente.