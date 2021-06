Instaladas 87% de casillas en Hidalgo: IEEH

Durante la sesión permanente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) dieron a conocer que hasta las 10:29 horas fueron instaladas 3 mil 443 casillas reportadas, es decir 87 por ciento del total contemplado.

La consejera presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez precisó que de las 3 mil 957 casillas contempladas para instalación en Hidalgo, el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) reportó la instalación de 3 mil 443, y las restantes aún no concluyen su instalación total, pero hasta el primer corte no se reportan ninguna no instalada.

En cuanto al municipio de Acaxochitlán indicó que se instalaron 49 casillas con ciento por ciento de las contempladas; mientras que en Ixmiquilpan de 135 contempladas se instalaron 127, quedando pendientes ocho casillas.

Pide IEEH apegarse a la legalidad durante votaciones

