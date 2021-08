Instaladas en Hidalgo 98.6% de las mesas receptoras para Consulta Popular 2021

Hasta las 10:45 horas de este domingo, la Junta Local del INE Hidalgo registró en el sistema de información de la Consulta Popular, 98.68 por ciento de las mesas receptoras instaladas, reveló el vocal secretario Juan Carlos Mendoza Meza.

En sesión permanente de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) Hidalgo, detalló que de las mil 362 mesas aprobadas para la entidad, fueron reportadas en el sistema mil 344 mesas receptoras.

“Faltan 18 por reportar en el sistema, que no significa que no estén instaladas, simplemente que no las han podido reportar los CAEs (Capacitadores Asistentes Electorales) por las cuestiones de información en la entidad”.