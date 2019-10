Intercambian acusaciones diputada y secretario de Cultura durante comparecencia

Tras acusar falta de respeto por parte de José Olaf Hernández, secretario de Cultura de Hidalgo, la diputada de Morena, María Corina Martínez García, dio por terminada la comparecencia del funcionario ante el Congreso local.

Por no existir condiciones de respeto por su parte, secretario, se da por terminada su comparecencia”, dijo la diputada local, quien mencionó antes de levantarse de la mesa, “su cuñado Alberto Avilés fue contratado por usted y es director de Patrimonio Cultural, no soy ninguna mentirosa”.

De acuerdo con el desarrollo de la sesión, la discrepancia inició cuando la diputada María Corina Martínez cuestionó al secretario por presuntos actos de nepotismo, entre otros señalamientos.

A esto, José Olaf Hernández respondió: “lamento mucho la actitud mentirosa y tendenciosa con la que usted se conduce, se lo digo con honestidad, que con usted al frente de la Comisión de Cultura nada vamos a construir”.



Expresó, además, que es grave acusarlo de nepotismo y corrupción, al tiempo que rechazó tales afirmaciones. Posteriormente, el secretario cuestionó a la legisladora, “por el contrario, tal vez podría explicar por qué una persona que trabajaba en la Secretaría de Cultura, quien es asesor suyo, cobró doble de enero a marzo”.

En medio de la discusión, la presidenta de la comisión determinó el cierre de la sesión al no haber más preguntas, pero el secretario no emitió mensaje final.

BAPTISTA CUESTIONA TRIANGULACIÓN DE CONTRATOS

En la comparecencia, el diputado de Morena Ricardo Baptista cuestionó la presunta triangulación de contratos y ejemplificó el caso de un pago realizado a nombre de Juan Carlos Mendoza Islas, quien no está dentro del Padrón de Proveedores de Hidalgo y cuyo domicilio fiscal es una casa particular donde no reside la persona referida en la documentación.



Ante el cuestionamiento, Olaf Hernández refirió que se trató de un pago realizado el año pasado, cuando no se exigía a los artistas presentar comprobantes fiscales personales, sino que podían ingresar datos de otras personas.

Indicó que a partir de este año, quienes ofrezcan servicios tendrán que darse de alta en el Padrón de Proveedores del Estado para evitar estas controversias.

En entrevista, José Olaf Hernández lamentó la situación con la diputada y refirió que tomará la palabra de Ricardo Baptista para establecer diálogo y presentar su propuesta de presupuesto, así como la posibilidad de legislar en el tema de Ley de Fomento a la Lectura.