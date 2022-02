Interesados en presidir el IEEH tienen hasta el 25 de febrero para registrarse

La próxima semana concluye el plazo para que las personas aspirantes a ocupar la titularidad del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) se registren y cumplan con la documentación requerida, de acuerdo con las bases de la convocatoria emitida por el INE, la cual fue impugnada ante la Sala Superior.

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abierto el proceso de selección para designar a la consejera o consejero presidente del IEEH, quien ocupará el cargo a partir del 4 de septiembre de 2022, por un periodo de siete años, por lo que los aspirantes tienen hasta el 25 de febrero a las 18:00 horas para realizar su registro.

Posteriormente, el INE publicará la lista de las personas aspirantes que cumplen con todos los requisitos legales a más tardar el 22 de marzo; para el 2 de abril será la aplicación de los exámenes de conocimiento y los resultados serán emitidos el 14 del mismo mes.

Mientras que la aplicación de ensayo será el 7 de mayo, cuyos resultados los publicarán a más tardar el 19 de julio; también habrá una etapa de entrevistas que serán conforme al calendario previamente aprobado por la comisión de vinculación del INE, y a más tardar el 22 de agosto será la designación del nuevo titular del IEEH.

Algunos de los diversos requisitos que deberán cumplir los aspirantes es ser ciudadanos mexicanos con pleno goce de sus derechos civiles y políticos; contar con credencial para votar vigente, con más de 30 años cumplidos al día de la designación; tener título profesional de licenciatura con antigüedad mínima de cinco años.

No tener condena por delito alguno, ser persona originaria de Hidalgo o contar con una residencia de por lo menos cinco años; no tener registro a una candidatura ni haber desempeñado algún cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; no tener inhabilitación para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local, por mencionar algunos.

Para mayor información sobre requisitos, documentación solicitada por el INE y fechas, los interesados pueden consultar la liga Convocatoria 2022 Organismos Públicos Locales.

IMPUGNAN CONVOCATORIA EN SALA SUPERIOR

Pese a que la propuesta inicial en sesión del consejo general del INE el 4 de febrero fue emitir una convocatoria dirigida a mujeres en 14 Organismo Públicos Locales Electorales (OPLE), incluido el de Hidalgo, el órgano federal publicó la invitación de la entidad para ambos géneros.

Debido a lo anterior, Nubia Verenis Paredes Ángeles interpuso un juicio para la protección de los derecho político-electorales del ciudadano, identificado con el expediente SUP-JDC-56-2022, el cual se encuentra en los estrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La promovente, quien participó como aspirante en el proceso de elección del titular de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), impugnó el acuerdo INE/CG84/2022 por el que se aprobaron las convocatorias para la designación de consejeras y consejeros presidentes de distintos OPLE, específicamente el correspondiente a Hidalgo.

En su escrito señala que la convocatoria aprobada por el INE debió ser exclusiva para mujeres y con ello garantizar la paridad de género.

Indica que al emitirla para ambos sexos se violenta la protección de los derechos políticos de las mujeres, la igualdad, su participación para acceder a cargos públicos, la elegibilidad, la no discriminación e inclusión en espacios de dirección de organismos públicos.

