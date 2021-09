Internet es necesario para clases virtuales, pero pagarlo es un lujo: madres y padres

La modalidad de educación a distancia, que antes era considerada un lujo, se volvió una necesidad para todos los hogares con niñas, niños y jóvenes en etapa escolar, debido a la pandemia de COVID-19 y el posterior cierre de escuelas para evitar contagios.

En un sondeo realizado por AM Hidalgo con padres y madres de familia en Ixmiquilpan, aseguraron que las cuentas de la casa han aumentado pues con las clases virtuales ha sido necesario contratar servicio de internet para que los estudiantes puedan realizar sus trabajos, actividades y en muchos casos reuniones a través de videoconferencias con profesores y compañeros.

“Si anteriormente contratábamos quizá solamente la señal de cable (televisión) ahora ya tenemos que buscar algo más completo con internet, lo que hizo que de pagar 250 pesos al mes ahora paguemos 500 o más”, explicó Elodia Pérez.

Por otra parte, mencionaron que hay casas en las que no cuentan ni siquiera con sistema de cable, “hay otros que solamente con decodificadores ven la televisión, que no gastan ni en el cable porque consideran que no es algo necesario a cubrir para que el dinero alcance en verdaderas urgencias”, manifestó Aturo Quezada.

Padres y madres de familia coincidieron en hacer un llamado a los tres órdenes de gobierno para solicitar su intervención y apoyo a fin de garantizar que todos los estudiantes puedan tener conectividad a internet, al menos el tiempo que dure la educación desde casa, pues recalcan que el costo es excesivo. “Nos lo siguen cobrando como un lujo”, mencionaron.

Exhortaron además a considerar la situación de hogares donde el dinero alcanza para lo básico que es la alimentación y señalaron que no todos tienen las mismas oportunidades, menos con la contingencia sanitaria que ha dejado sin empleo a muchas personas.

