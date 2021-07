Interpondrá Biofutura amparo contra declaratoria de peleas de gallos como patrimonio cultural

Luego que el Congreso del Estado declaró las peleas de gallos como Patrimonio Cultural Inmaterial de Hidalgo, la organización Biofutura interpondrá un recurso de amparo, así como otras acciones legales y solicitará, además, al Poder Ejecutivo su derecho de veto, informó el presidente del organismo Jonatan Job Morales.

El activista ambiental lamentó la votación a favor de la iniciativa y señaló que los legisladores lo hicieron de “manera ventajosa, alevosa y vil, al votar una iniciativa a favor de los derechos, mientras le quitaban los suyos a los gallos, que obviamente no son quienes buscan la pelea o se amarran las navajas”.

Agregó que eso lo hace un grupo de gente corrupta que realiza sus actividades violentas y recordó que la organización, desde 2019 trabaja en acciones para evitar que declararan las peleas de gallos como patrimonio cultural, pero ahora que fue aprobado el dictamen, pedirán el derecho de veto al gobierno del estado.

Porque obviamente no hay elementos como lo mencionaron los diputados para declararlo patrimonio cultural inmaterial, toda vez que es una especie que no es mexicana, la tradición no es mexicana, sino que representa el colonialismo y el despojo de los verdaderos mexicanos”, señaló el activista Jonatan Job Morales.