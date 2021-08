Interpondrá Biofutura amparo contra peleas de gallos como patrimonio cultural

La nueva aprobación del Congreso del Estado sobre declarar las peleas de gallos como Patrimonio Cultural Inmaterial de Hidalgo, es una falta grave a la ciudadanía y habla muy mal de los legisladores, señaló el presidente de la organización Biofutura, Jonatan Morales García, quien adelantó que buscarán un recurso de amparo contra la disposición.

Indicó que la votación se dio a pesar de que el gobernador Omar Fayad fue claro en el veto que hizo a la pasada aprobación, en los puntos de por qué no debe permitirse una declaratoria de ese tipo, ya que el Legislativo no tenía la facultad de generar esa declaratoria solo por intereses particulares.

Además, hay puntos en los que estuvieron trabajando mucho para justificar el por qué no deberían avalar ese decreto, ya que existe una sentencia de la normatividad mexicana donde señala que la violencia no puede ser patrimonio de los mexicanos y en este caso de los hidalguenses, agregó.

“En ese sentido, habla muy mal de los tomadores de decisiones, en este caso de los diputados de que no asumen realmente un cambio, una conciencia y una reflexión hacia las pruebas contundentes. La pelea de gallos no es una actividad de los hidalguenses, no es una actividad que deje cosas positivas a la sociedad”.