Intimidan a familia de diputado de Zimapan por iniciativa proaborto

Este domingo, alrededor de 30 personas integrantes de la organización ‘Vive México’ se apostaron afuera de la casa de los padres del diputado local de Zimapán, Víctor Osmind Guerrero Trejo.

Esto, para exigirle retirar la iniciativa de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la cual fue aprobada en comisiones con el respaldo de otros cuatro diputados locales el pasado jueves

A través de sus redes sociales, el legislador de Morena calificó el hecho como "un acto de intimidación y amenazas de un grupo violento", quienes a su vez han emprendido una campaña de desprestigio en su contra.

En respuesta, el legislador dijo que "desde ahora señalo que no lo haré (bajar la iniciativa), ya que la aplicación de derechos humanos no se negocia, no se omiten por presiones y mucho menos por amenazas".

Tras la irrupción en el domicilio de sus familiares, en Zimapán, el legislador dijo que "haré responsables a Víctor Dorantes, Nancy Cordero y a otros cabecillas de estas agrupaciones de cualquier agresión o atentando contra la integridad física o bienes de mi familia, de mis colaboradores y de la mía, que pueda ocurrir a partir de este momento, ya que recurren a la instigación y a la violencia por medio de mentiras y difamaciones", escribió en sus redes sociales.

Cabe señalar que "en Zimapán tengo una casa de atención, la cual tuvo que cerrar las puertas este domingo y suspender labores para evitar agresiones de estas personas. De antemano una disculpa a la ciudadanía que no pudimos atender a consecuencia de esta manifestación, pero saben bien que las puertas están siempre abiertas", concluyó.