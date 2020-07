“Inútil, buscar responsables por pandemia”: López-Gatell

Buscar culpables por la epidemia de Covid-19 en México es poco útil, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; además pidió a la sociedad mantener una actitud de corresponsabilidad ante el virus.

“Las sociedades tienden a buscar culpables y esto es poco productivo. ¿Quién es culpable de esto? Nadie en particular. No tiene sentido pensar que hay una persona, dos, o siete. No [las] hay”, expresó.