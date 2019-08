Inventan conflicto agrario para cubrir malversación de recursos en Tlahuelilpan, acusan

Integrantes de la Asociación de Vecinos del Cerro de la Cruz, de Tlahuelilpan, acusaron que Rodrigo León Cerón, representante del gobierno del estado en la zona Tula, insiste en crear un conflicto agrario entre ellos y la comunidad Ulapa, en Tetepango, con el objetivo de cubrir una presunta malversación de recursos públicos.

En rueda de prensa, los afectados dijeron que buscan crearles un conflicto agrario inexistente y señalaron que quieren evitar un problema como el que persiste entre las comunidades El Alberto y La Estancia, de Ixmiquilpan y Chilcuautla, respectivamente. En el que, señalaron, ya hasta hubo un muerto.

Explicaron que en su caso, lo único que solicitan son las escrituras de sus terrenos para tener certeza jurídica.

Señalaron que el año pasado buscaron al gobernador del estado para concretar la entrega de títulos de propiedad por los 400 lotes que forman parte del Cerro de la Cruz y, en ese entonces, el mandatario hidalguense encargó el asunto a Rodrigo León.

Además, se asignaron 2 millones y medio de pesos para solucionar el problema de las escrituras; esto, porque Rodrigo León afirmó que el terreno pertenecía al ejido de Melchor Ocampo, en Ulapa, Tetepango.

Bajo este supuesto, León Cerón argumentó ante los vecinos que dicho recurso lo entregó a ejidatarios de Melchor Ocampo para resolver el supuesto conflicto por la propiedad de las tierras, problema que habitantes del Cerro de la Cruz declararon inexistente, y aseguraron que tienen documentos que confirman que el espacio fue comprado desde 1991 con carácter de pequeña propiedad.

No obstante, León Cerón, también director de la Policía Industrial Bancaria, insistió en otorgarles títulos agrarios, lo que rechazaron los afectados al señalar que no se puede hacer un cambio de dominio a voluntad, pues de hacerlo, tendrían que vender de acuerdo con las leyes en materia, aun cuando el predio no sea un ejido.

Los inconformes agregaron que ante su rechazo a dichas acciones, Rodrigo León orquestó un enfrentamiento entre ellos y el comisariado de Melchor Ocampo, grupo que es acompañado por un representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Precisaron que el 7 de febrero de este año, representantes de ese ejido acudieron armados al Cerro de la Cruz, quienes llegaron con Rodrigo León.

Al respecto, Ramiro Lozano Hernández, presidente de la asociación de colonos, acusó que el conflicto con Melchor Ocampo es inventado, pues aseguraron que sus habitantes incluso los acompañaron en la conferencia de prensa y afirmaron que su ejido no ha recibido los 2 millones y medio de pesos que supuestamente les entregó Rodrigo León.

Derivado de esto y debido a que se desconoce el paradero del dinero, habitantes de las referidas comunidades de Tlahuelilpan y Tetepango, consideran que solo busca justificar malversación de recursos públicos.

Por ello, en meses pasados removieron del asunto a Rodrigo León y quedaron a cargo el subsecretario de Gobernación, Juan Luis Lomelí Plascencia, y Gonzalo Hernández García, director de Gobernación en la región Tula, quienes afirmaron entregarían las escrituras solicitadas luego de corregir el error de León Cerón.

Sin embargo, el 31 de julio del año en curso, Lomelí Plascencia se entrevistó con Ramiro Lozano, a quien dijo que ya no serían escrituras sino títulos de propiedad lo que les entregarían, y “que si no estaba de acuerdo, pues que le hiciera como quisiera”, acusaron colonos.

Por ello, los inconformes solicitan audiencia con el gobernador para terminar el conflicto que, dicen, fue originado por Rodrigo León, además de solicitar protección para ellos y sus familias, pues acusan intimidaciones recientes.