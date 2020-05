Investiga DEA posible lavado de dinero por parte de UAEH: Inteligencia Financiera

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que esa institución cuenta con expedientes que acreditan que la agencia estadounidense Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) investiga a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) por presuntos vínculos con delincuencia organizada.

En entrevista publicada este lunes por el periódico nacional Milenio Diario, el funcionario federal aseguró que la UAEH no ha aclarado el origen de 151 millones de dólares trasferidos desde Suiza a México en 2019, por lo que presentó un recurso de modificación a la suspensión del bloqueo de cuentas bancarias que el pasado jueves obtuvo la universidad por parte del Segundo Tribunal Colegiado del 29 Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Nieto Castillo afirmó que el tribunal no les requirió el documento internacional que refiere la intervención de la DEA, pero indicó este se encuentra en el expediente principal del amparo, no en el incidental, como “un acuerdo de confidencialidad” para que no se revele en audiencias públicas el nombre de los agentes involucrados.

"Hemos solicitado el incidente de modificación de la suspensión del juicio de amparo para efecto de que se mantengan congeladas las cuentas de la universidad, en razón de que sigue sin aclararse hasta este momento cuál es el origen de los 151 millones de dólares que transfirieron de Suiza a México a principios de 2019, así como de diversas operaciones al interior de la propia universidad", señaló para el rotativo nacional.

El abogado insistió en que la UIF cuenta con elementos suficientes de que existen movimientos inusuales de la UAEH (cuyo control está bajo Gerardo Sosa Castelán) que pueden incurrir en lavado de dinero.

Añadió que el descongelamiento de cuentas se basó en la tesis del exministro Eduardo Medina Mora, jurisprudencia que señala que la UIF solo puede inmovilizar cuentas si demuestra que el señalado es investigado por gobiernos extranjeros.

Nieto Castillo consideró importante separar a la UAEH del actuar de funcionarios e integrantes del patronato, presidido por Sosa Castelán, que han movilizado recursos de la institución, así como de empresas vinculadas a los líderes universitarios.