Investigación determinará si retiran concesión a taxi usado en asalto en Pachuca

Será hasta que terminen las investigaciones que se siguen al conductor de un taxi metropolitano cuando determinarán si retiran la concesión al propietario, luego que la unidad fue utilizada para llevar a cabo el asalto a una casa habitación en el centro de Pachuca.

Así lo informó José Luis Guevara Muñoz, secretario de Movilidad y Transporte en la entidad, quien indicó que al interior de la dependencia, de manera preventiva, iniciaron un procedimiento de investigación y esperan los avances en el proceso penal para determinar si retirarán el permiso.

Tras confirmar que se trató de un taxi con registro y concesión, el cual fue utilizado por los ladrones para huir con objetos robados tras perpetrar el asalto en la vivienda ubicada sobre avenida Revolución, el secretario explicó que en cuanto se determine la culpabilidad del detenido, podrán actuar.

“Si existe responsabilidad podemos proceder, porque si no, nosotros no podemos declarar una culpabilidad hasta en tanto no lo haga la autoridad judicial”, dijo.