Invierte ayuntamiento de Huejutla 800 mil pesos en insumos sanitarios por pandemia

El ayuntamiento de Huejutla anunció una inversión de 800 mil pesos que podría elevarse hasta 3 millones de pesos para la compra de cubrebocas, gel antibacterial y otros insumos durante la actual contingencia sanitaria por COVID-19 que hasta el corte de este domingo reporta 17 contagios y tres fallecimientos en ese municipio.

Así lo dio a conocer el edil de esa demarcación de la Huasteca hidalguense, Raúl Badillo Ramírez.

Explicó que los primeros 800 mil pesos fueron ocupados en la compra de 100 mil cubrebocas que mandaron hacer en la localidad Coacuilco, de Huejutla, además de mil 800 litros de gel antibacterial con base de alcohol, bocinas para perifoneo y algunas cápsulas para traslado de pacientes con COVID-19.

En entrevista, el funcionario detalló que los cubrebocas serán distribuidos entre las personas que no tienen la posibilidad de adquirirlos en farmacias y otros negocios, “la ciudadanía no podrá decir que no tiene este artículo de protección que en esta ciudad (Huejutla) es de uso obligatorio”, comentó.

El edil precisó que en caso de requerirse más dinero, incluso hasta 3 millones de pesos, el ayuntamiento está dispuesto a aplicar los recursos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria.