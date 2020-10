Invita Darina Márquez a votar y no dejar que otros decidan

La candidata por la alcaldía de Pachuca del partido Nueva Alianza Hidalgo, Darina Márquez Uribe, exhortó a los ciudadanos a votar este 18 de octubre, pues dijo que si dejan que otras personas decidan no hay derecho a quejarse después.

"No regalemos esta oportunidad y que con las debidas precauciones salgamos y ejerzamos nuestro voto. No dejemos de participar porque alguien más va a votar por nosotros y nuestra familia, y como digo, después no nos podemos quejar", agregó.

Cuestionada sobre el cambio de color partidario, pues como candidata a senadora en 2018 estuvo en la coalición PAN-PRD y ahora Nueva Alianza, detalló que en este instituto nunca le impusieron un proyecto e impulsaron sus ideas.