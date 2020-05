Involucran a delegado auxiliar de Huejutla en actos de corrupción

El delegado auxiliar de la comunidad Coacuilco en Huejutla, José Apolinar Gallegos Briseño fue denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) por cobrar un trámite en tres mil pesos.

La queja fue interpuesta por el ciudadano, Marcelino Baylon Paredes, vecino del barrio Cuatexapa, ante la visitaduría regional de la CDHEH en Huejutla, a cargo de Monserrat Vargas Ruiz, al considerar que se trató de un cobro excesivo.

El quejoso relató que tramitó ante el delegado un acta de acuerdos y tuvo que entregar tres mil pesos para su validación, pero el costo real oscila entre los cien y 200 pesos, por lo que decidió iniciar la queja con numeral Cdheh-H-0120-20.

Durante entrevista con AM Hidalgo, quien se dijo afectado relató que entregó al delegado los tres mil pesos frente a un testigo que está dispuesto a comparecer ante las autoridades que lo requieran para determinar la presunta culpabilidad.

"Le pedí un comprobante (al delegado auxiliar) y dijo que no podía darlo por esa cantidad, pero me ofreció expedirlo por 300 pesos, lo que no acepte", aseguró el denunciante al salir de la sede regional de la CDHEH tras iniciar la queja.