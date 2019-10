Irrumpir en Palacio Nacional no es la forma correcta, dice Fayad tras protesta de alcaldes

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, dijo no compartir cómo se manifestaron los alcaldes de la Confederación Nacional de Municipios de México (Conamm) luego que ayer intentaron ingresar a Palacio Nacional para solicitar incremento en participaciones federales.

"Creo que no es la mejor manera de entenderse entre órdenes de gobierno", dijo Fayad Meneses, quien señaló que culpar al presidente de la República no es lo conducente, pues gobernadores y alcaldes tienen la responsabilidad de buscar recursos a partir de ingresos propios.

Indicó que antes de una manifestación como la realizada ayer, tendrían que haber agotado las vías institucionales, como acudir a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, a fin de hacerse escuchar en sus demandas para lograr resultados de gestión.

Irrumpir (en Palacio Nacional) sin previa cita, cuando hay una organización que puede conducir sus demandas, no es la forma correcta", dijo el gobernante, quien señaló que su administración nunca culpará al nivel federal, incluso en los temas más álgidos.

En entrevista, el mandatario estatal aclaró que desde el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno de la República ya no otorgó recursos extraordinarios a los estados.

Al respecto, rememoró que "antes daban recursos extraordinarios, excedentes petroleros, pero hoy no los hay".

Al retomar el tema de los alcaldes que piden recursos extraordinarios para finalizar el año, Fayad Meneses expuso que "es muy fácil salir a decir: ‘es que el gobernador no me da dinero’; pero lo que les toca por ley (a los ayuntamientos) se les entrega puntualmente", y advirtió que ya no hay recursos federales extraordinarios como en administraciones anteriores.



Señaló que es primordial asumir la responsabilidad como gobierno y no evadirla, y refirió el tema del bacheo que se lleva a cabo en coordinación con la alcaldía de Pachuca.

Cabe destacar que entre los manifestantes de ayer en Palacio Nacional se encontraba Yolanda Tellería Beltrán, alcaldesa de Pachuca, quien fue agredida con "gas natural en dosis moderada", durante la irrupción al recinto.