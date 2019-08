Ixmiquilpan, el paraíso de Hidalgo, dice alcalde ante homicidios

Ante los asesinatos ocurridos en Ixmiquilpan, el alcalde Pascual Charrez descartó que el municipio que gobierna sea el más violento del estado y consideró que las personas asesinadas pertenecían a grupos de delincuentes que no han agredido a la sociedad en general.

Consideró que los asesinatos obedecen a ajustes de cuentas entre delincuentes dedicados al robo de autos e hidrocarburo. “Son broncas internas locales… no sé exactamente, se dedicaban a robar carros, huachicoleo”.

“No se ha destruido el tejido social, hay actividad económica, los campesinos, artesanos están trabajando, todos los bancos están funcionando”, declaró el alcalde durante su visita al Congreso local para dialogar sobre el conflicto limítrofe entre Ixmiquilpan y Chilcuautla.

Consideró que Ixmiquilpan no es un foco rojo, sino que es el “paraíso de Hidalgo, tenemos de 30 mil a 40 mil turistas a la semana. Es un espacio bonito, tenemos centros turísticos, buenos hoteles, gastronomía, la gente no anda espantada porque nosotros no nos hemos metido con nadie”, dijo.

HOMICIDIOS

De enero a junio, el Gobierno federal contabilizó ocho homicidios dolosos en Ixmiquilpan, tendencia que lo ubica como uno de los más violentos en la entidad.

A continuación, presentamos un recuento de asesinatos elaborado con reportes policiacos locales y estatales.