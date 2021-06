Jaramillo y Pontigo, unidos cercanos a la gente de Pachuca en la 65 Legislatura

Unidos, cercanos a la gente y con el compromiso de legislar en favor de las necesidades de las y los pachuqueños, quienes los recibieron, escucharon y aportaron ideas y peticiones a la campaña; Citlali Jaramillo y Juan de Dios Pontigo cerraron su campaña electoral con el respaldo de Julio Valera, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo.

Al hacer uso de la voz Citlali Jaramillo, abanderada de la coalición Va por Hidalgo (PAN, PRI, PRD, PESH) por el distrito XII dijo “por ustedes rendirme no es opción y nunca lo será, aquí está una mujer fuerte, valiente y decidida para luchar por ti, defender a tu familia cómo defiendo a la mía, seré incansable si tú me ayudas a ser tu diputada, levantaré la voz para defender lo que por derecho te han quitado, ¿dónde está el dinero del Seguro Popular?, ¿por qué nos han quitado los medicamentos, por qué están dejando morir a nuestra familia? No es justo, no vamos a permitir que nos sigan quitando más".

En su intervención Juan de Dios Pontigo candidato del distrito XIII destacó que la política no debe de estar por encima de las personas, la política debe de estar encima de los políticos y nada ni nadie debe de estar por encima del interés superior de la gente.

“Hoy México vive uno de los momentos más difíciles de su historia. Hay un grupo de hidalguenses que no están ayudando en esta crisis. Este grupo antepuso sus intereses personales por sobre los de la gente, hemos sido testigos de cómo desde el Congreso Federal y local, por parte de las y los diputados que son mayoría, han frenado el desarrollo de Hidalgo", declaró.

Ambos con rostros felices y con optimismo de ganar, porque saben que sus campañas realmente fueron de acercamiento con la sociedad, de un trabajo en el que pudieron dar a conocer sus propuestas a los habitantes de Pachuca que componen los distritos XII y XIII. Son sabedores de que la ciudadanía ya concientizó su voto, para que el próximo domingo 6 de junio, sean ellos quienes lleguen a LXV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo.

Con 59 días de campaña, en sus respectivos distritos, los próximos diputados siempre coincidieron en sus discursos ante la sociedad, donde destacaban que los candidatos de la alianza de enfrente, nunca se presentaron con propuestas ante la ciudadanía, que los actuales diputados locales de Morena, nunca regresaron con sus representados y mucho menos, velaron por la ciudadanía que les otorgó la confianza en aquella ola del 2018 donde le recortaron 2 mil 500 millones de pesos al estado Hidalgo.

Jaramillo y Pontigo se comprometieron a que, desde la máxima tribuna del estado, velarán por ser representantes de las mayorías, por ser la voz de los pachuqueños e hidalguenses, y pelearán junto con los diputados federales, para regresar los programas que desaparecieron desde el gobierno federal, como Prospera, Seguro Popular, estancias infantiles, entrega de medicamentos, apertura de Centros de Salud, y de refugios para mujeres violentadas.

Llamaron a la ciudadanía a manifestarse desde las urnas al ejercer su voto en favor del proyecto de la unidad y la certeza, el de la coalición Va por Hidalgo y el PRI, para recuperar y mejorar los programas que apoyaban a la gente.

Para finalizar, Citlali Jaramillo y Juan de Dios Pontigo agradecieron a las miles de personas que abrieron sus puertas de sus hogares para recibirlos, escucharlos y brindarles su respaldo el próximo 6 de junio mediante el voto.