Jornadas de diez horas diarias en aplicación de vacuna contra COVID en Pachuca

El equipo de trabajo que hace posibles las jornadas de vacunación contra COVID en Pachuca trabaja hasta diez horas al día, pero asegura que todo vale la pena por llevarle esta protección a la población.

En entrevista con AM Hidalgo, las enfermeras Juanita Peñafiel y Santa Ortiz narraron el cansancio que genera su labor, que no se compara con la satisfacción que les deja luego que cada persona vacunada las bendice por este entrañable trabajo.

Las dos enfermeras por vocación y profesión han participado en todas las jornadas de vacunación que se han llevado a cabo en Hidalgo, ya pasaron por adultos mayores, personal médico, docente y ahora con los adultos de 50 a 59 años, pero siguen al pie del cañón y se dicen preparadas para lo que falta.

Ambas desempeñan esa labor en el módulo del Centro Regional de Educación Normal (CREN) Benito Juárez, ubicado en la colonia Doctores de Pachuca, en esta etapa donde se implementaron ocho sedes para los adultos de 50 a 59 años de edad que comenzó este 18 de mayo y culminará el 21 del mismo mes.

Con larga trayectoria como enfermera, Juanita Peñafiel asegura que el COVID exige mucho más que solo su tiempo como trabajadora del sector salud, ha colaborado en todas las jornadas de vacunación que se han llevado a cabo en Hidalgo, una labor que la deja exhausta al final del día.

Para ella, lo más destacable de las jornadas de vacunación es la respuesta de la gente, la sociedad no se ha dejado llevar por falsos rumores sobre las vacunas, tienen confianza en el biológico y la protección que ofrece, eso es fundamental, asegura la enfermera.

Santa Ortiz, madre de familia y enfermera por vocación, llega a casa después de una jornada de casi diez horas. La recibe su hija que le pregunta cómo la trató la gente, si fueron amables, groseros. Afortunadamente para la enfermera la respuesta a esa pregunta siempre es que la gente ha sido amable con ella y sus compañeras.

Al igual que Juanita, Santa ha participado en todas las jornadas de vacunación en Hidalgo, para ser más exactos, en la ciudad de Pachuca, donde asegura que la más difícil ha sido la de adultos mayores debido a los cuidados extremos que se debieron tomar para tratar a esa generación.

Estas jornadas han sido un poco laboriosas, al principio no se siente, ya lo resientes hasta el final del día. Llegaba a casa y me dormía debido al cansancio, ya nada más platicaba con mi hija, me pregunta cómo me fue, si me agredieron o si me agradecieron, afortunadamente siempre le cuento que me fue bien, me agradecieron y hasta bendiciones me dieron”.