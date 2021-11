Jornadas médicas deberían ser constantes, no solo en tiempos electorales: UFIC

Ojalá todos los años hubiera elecciones en Hidalgo para que las jornadas médicas fueran así una constante y no solo cuando se está en busca del voto”, señaló el dirigente de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC).

Juan Ortiz Simón, quien fue coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LIX Legislatura local, agregó que si bien estas actividades se realizan con un interés de por medio, es importante que la gente aproveche y acuda.

El líder de la UFIC en Ixmiquilpan dijo que, “no es nada malo, no les quita nada asistir, aunque no congenien con quien organiza las jornadas médicas, eso no importa porque ahí vas y no te piden nada, no te condicionan que vayas”.

Explicó que los pobladores pueden acceder a través de estas jornadas a estudios que no se realizan por falta de recursos o por la inexistencia de equipos médicos, "tenemos el hospital regional del Valle del Mezquital, pero muy carente”.

LAS JORNADAS MÉDICAS

El pasado 23 de octubre fueron puestas en marcha las jornadas médicas gratuitas para la población de Ixmiquilpan, que incluyó mastografías y ultrasonidos, entre otros servicios, gestionados por la fundación de la priista Carolina Viggiano.

En tanto, este viernes se llevará a cabo una jornada similar en la demarcación, pero con la intervención del alcalde priista de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto quien es además presidente de la Asociación de Municipios de Hidalgo.

Una habitante de la localidad San Antonio, Alejandra López Pérez considera que este tipo de acciones son favorables, “pero todos sabemos que los políticos lo hacen porque quieren algo a cambio, porque andan en busca de nuestro voto”.

Otros habitantes de Ixmiquilpan, cuestionados al respecto, coincidieron que los funcionarios y representantes populares deberían mantener estas iniciativas para los sectores aún más desprotegidos y extenderlas al resto de las localidades.

INVITACIÓN CIUDADANA

Un vecino de El Fithzi, Ricardo Álvarez, invitó a que este beneficio no sea por un rato o solo por buscar un voto, pues “si demuestran con trabajo permanente su interés por el pueblo, el pueblo por sí solo los va a poner al frente".

La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputada federal, Carolina Viggiano y el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix son considerados aspirantes a la candidatura priista.

A mediados de 2022 se llevarán a cabo elecciones para renovar la gubernatura en Hidalgo, que será relevada en septiembre de ese año. Hasta el momento, el partido tricolor ha señalado que será un tema de capacidades, no de género.

Otros militantes que en algún momento han manifestado interés por la candidatura son la senadora, Nuvia Mayorga, la expresidenta del Congreso del Estado, María Luisa Pérez Perusquía y el alcalde de Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado.

