Joven arranca su medidor de luz y lo lleva a la CFE para que lo arreglen

Jalisco.- La historia de una chica que arrancó su medidor de luz para llevarlo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se viralizó en redes sociales. La publicación recibió cientos de comentarios pues el acto del la joven es ilegal, pero ella no sabía que que no tenía que desprender el pesado artefacto

La usuaria identificada como Arandhi Correa, compartió su anécdota en su cuenta de Twitter donde relató que desconocía que los técnicos de CFE tenían que ir a su domicilio para revisar el medidor y pues ella lo llevó hasta las instalaciones. En la fotografía se puede ver el aparto en la sala de espera.

“Se rieron de mí en la CFE por traer mi medidor, dicen que ellos van y lo quitan, ok, yo no sabía, les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa 1000 kilos” escribió @Arandhi.

La millenial se volvió popular por su caso en el que los internautas mencionaron que podría recibir una multa de varios miles de pesos y que incluso podría pasar de 3 a 10 años en la cárcel por haber modificado o dañado infraestructura perteneciente a la Comisión de Electricidad. También hubo personas que la defendieron y se abrió un debate.

Ante la discusión, Arandhise vio obligada a aclarar más tarde que no arrancó el medidor, sino que solo lo llevó, no obstante, no aclaró cuáles fueron las condiciones que la obligaron a regresar el medidor, pero señaló que todo el asunto solo quedó en una divertida anécdota ya que no hubo consecuencias graves por su acción.

Dejen de decirme que lo que hice es ilegal ¿okay?, todo salió bien, solo se rieron un poco y revisaron que el medidor estuviera bien y así fue porque no soy un criminal y ya, excelente, se lo quedaron y listo, les ahorré el trabajo, ok", escribió.

L a joven de 24 años, quien acumuló cerca de 19 mil likes en su publicación, la cual, también fue retuiteada en más de mil ocasiones.

se rieron de mí en la CFE x traer mi medidor dicen que ellos van y lo quitan ok yo no lo sabía les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa 1000 kilos pic.twitter.com/tWGlaF3CRh — Arandhi Correa (@Arandhi) October 18, 2021

