Joven atravesó el parabrisas y resultó casi ilesa en accidente en la México-Pachuca

Ecatepec, Méx.— Ya no había cupo para ella porque la unidad que se dirigía a Coacalco ya estaba llena, por lo que el chofer le ofreció un banquito junto a él para que se sentara y pudiera irse, la joven aceptó para llegar más rápido a su casa, ubicada en la colonia Tierra Blanca de Ecatepec.

Rebeca Monserrat, de 23 años, estudiante de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), había terminado su turno en el Universum Museo de las Ciencias de la máxima casa de estudios, donde labora también y pensaba en estar con su familia las últimas horas del día feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El vehículo de la línea Transportes Ecatepec circulaba por la autopista México-Pachuca y a la altura de la parada El Gallito el operador se impactó contra dos camiones de México-San Juan Teotihuacán, que estaban estacionados en ese punto.

Monserrat salió proyectada por el parabrisas de la unidad en la que viajaba y cayó sobre la carpeta asfáltica. Nunca perdió su morral, que llevaba sujeto en la espalda, sacó su teléfono celular para hablar con su padre y contarle lo que había ocurrido. Siempre estuvo consciente.

A su alrededor observó los cuerpos inertes de sus compañeros de viaje que habían perdido la vida y otros que lloraban, gritaban por el dolor que les ocasionaban las heridas que les provocó la colisión.

“Me relata que al momento del impacto parece que el chofer olía un poco a alcohol. Ella sintió que se iban a impactar contra el otro [camión], pero ya no supo más, salió disparada, de hecho yo no sé ni cómo le hizo pero no perdió el conocimiento, ella fue la que nos llamó”, contó su madre, Sarahí Méndez.