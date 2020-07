Joven con COVID-19 siguió saliendo a fiestas porque es asintomática

León, Guanajuato.- Una jovencita residente de León fue exhibida en redes sociales debido a que siguió saliendo a fiestas a pesar de estar contagiada de coronavirus COVID-19.

A través de la página de Instagram @covidiotas_león, creada para difundir a los ciudadanos que no cumplen las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, compartieron las fotografías de una conversación entre dos mujeres, una de ellas enferma de coronavirus.

En las imágenes se puede leer que una de las chicas le reclamaba a la otra porque habían estado en contacto días antes de que la otra supiera que estaba infectada.

De acuerdo con la usuaria, la joven tenía sospechas de tener COVID-19, pero aún así continuó saliendo a fiestas y hasta se fue de viaje a la playa.

Al parecer, la chica se realizó un test para saber si estaba enferma y el resultado fue positivo, pero al ser asintomática, la joven continúa saliendo a ver a su familia y a su novio, sin importarle exponer a los demás.

No obstante, ante el reclamo de su amiga, la chica se defendió y dijo que no estaba en sus planes el contagiarse.

¿Te relajas? No estaba en mis planes contagiarme, yo creo que algún momento se iba a contagiar alguien y ese alguien fui yo. Nunca pensé tener nada porque nunca tuve ningún síntoma, la prueba me la hice por el trabajo y salió positivo”, respondió.

La chica descaradamente se escudó en sus acciones irresponsables señalando que “todos nos vamos a infectar”.

En cualquier momento nos vamos a infectar todos y pues me tocó a mí. No estaba en mis manos. Y te pido que no seas grosera, que comprendas. Chance ya voy de salida con esto, pero aún así tengo que estar encerrada 14 días”, escribió.