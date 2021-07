Joven demanda a sus padres porque no quería nacer; pide que lo mantengan

Raphael Samuel es un joven de 27 años de edad originario de la India, que desde hace dos años ha iniciado un proceso de juicio contra sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento.

La historia de este joven se ha vuelto viral en redes sociales pues asegura que quería decidir sobre permanecer o no en este mundo.

Fue en 2019 que Raphael, con una barba falsa y lentes de sol, subió un video a YouTube en donde contó sus decesos de demandar a sus padres pues no dio su consentimiento para vivir.

Además el joven aseguró que sus padres debían pagarle para vivir, puesto que él no había decidido estar en esta vida, aunque el video y la noticia sue a una broma, lo cierto que es cada vez más personas se unen al movimiento "antinatalista”, el cual considera que las personas deben abstenerse de tener hijos por motivos morales, mismo que apoya a Raphael.

"Quiero que todos en la India y en el mundo se den cuenta de que nacen sin su consentimiento. Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres. Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir. A los niños, me gustaría decir: no hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo", aseguró el joven.