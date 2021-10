Joven entra a una casa pensando que era un ciber y le ofrecen un pozole

La historia de una joven que entró a una casa pensando que era un cibercafé y le ofrecieron un vaso de refresco y un plato de pozole, se viralizó en redes sociales.

La usuaria Fathyma Lex, contó una anécdota de cuando iba a la universidad a través de su cuenta de TikTok. En ese entonces ella trataba de postularse para una beca por lo que necesitaba imprimir un par de documentos urgentemente.

La chica recorrió varias calles buscando un café internet, pero los que había estaban cerrados o no tenían servicio de impresión, hasta que dio con lo que parecía un local y al ver que tenían impresora no dudó en pasar.

Seguí caminando y caminando hasta encontrar un ciber. Y eso pasó, encontré uno que la verdad sí se me hizo muy peculiar porque nada más tenía dos computadoras, pero dije ‘éste no es el momento de estar de juzgona’ y me metí”, relató la tiktoker.

Adentro estaba un señor al que saludo y pidió un mouse, la joven se sentó frente a una de las computadoras y comenzó a usarla sin importarle lo que pasaba a su alrededor.

De repente un niño se acercó a ella para ofrecerle un vaso de refresco y lo aceptó pensando que era cortesía de los dueños del negocio. Más tarde le ofrecieron un plato de pozole, cosa que le pareció extraño y lo rechazó, eso sí ella siguió en lo suyo.

Cuando terminó de imprimir sus documentos, se levantó y preguntó al señor cuanto le debía, a lo que él le respondió que nada porque era una casa, no un café internet y que no quiso decirle nada porque la había visto muy concentrada y no quería interrumpirla.

Yo empecé a sentir la cara pero si bien caliente, le dije ‘pero cómo que no es ciber, señor, ¿por qué no me dijo?’ y dice ‘no, muchacha, es que yo te vi muy concentrada y la verdad es que no te quise interrumpir’ (…) A mí se me caía la cara de vergüenza”, comento Fathyma.

A pesar de ello decidió dejar 20 pesos y se retiró con vergüenza por lo sucedido. Para finalizar dijo que junto con la beca le regalaron una impresora.

